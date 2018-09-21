Здесь камеры не нужны, вы пришли в парламент — вице-спикер мажилиса РК

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danilov 21 Сентября 2018 в 16:05:02
Неприятный инцидент произошел сегодня в кулуарах мажилиса, где обсуждались изменения в законодательство о медицине. Вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева отчитала журналистов за попытки взять интервью у министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, передает Total.kz.
«Здесь камеры не нужны. Вы пришли в парламент. Идет презентация законопроекта. А вы все ловите министра, чтобы взять у него интервью. У министра вы можете на площадке министерства, правительства взять интервью. А здесь нужно у депутатов и тех приглашенных врачей, общественников, ректора вуза, который пришел по данному законопроекту», — сказала Гульмира Исимбаева.
После вопроса журналистов, не является ли это цензурой, депутат молча развернулась и ушла.