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Политика
Здесь камеры не нужны, вы пришли в парламент — вице-спикер мажилиса РК
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danilov 21 Сентября 2018 в 16:05:02
После вопроса о цензуре депутат молча ушла.
Неприятный инцидент произошел сегодня в кулуарах мажилиса, где обсуждались изменения в законодательство о медицине. Вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева отчитала журналистов за попытки взять интервью у министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, передает Total.kz.
«Здесь камеры не нужны. Вы пришли в парламент. Идет презентация законопроекта. А вы все ловите министра, чтобы взять у него интервью. У министра вы можете на площадке министерства, правительства взять интервью. А здесь нужно у депутатов и тех приглашенных врачей, общественников, ректора вуза, который пришел по данному законопроекту», — сказала Гульмира Исимбаева.
После вопроса журналистов, не является ли это цензурой, депутат молча развернулась и ушла.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 21.09.2018 в 16:34:42   # 694698
Странное заявление.
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