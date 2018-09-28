Президент Кыргызстана продолжает летать обычными рейсами

Не все учавствуют в глобальной политике как субъекты управления, Путина или Трампа сразу бы завалили если бы они себе позволили такой показушный бред. В Российской империи тоже чиновники по городу ходили пешком, пока на лоскутки взрывами не разлетались вплоть до премьер министров.