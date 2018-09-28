Президент Кыргызстана продолжает летать обычными рейсами

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danilov 28 Сентября 2018 в 14:28:06
Вместе с президентом вернулась этим же рейсом и вся делегация.
В самолете кое-кто из пассажиров даже воспользовался случаем, чтобы сфотографироваться с президентом. Фото выложили в соцсеть.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 28.09.2018 в 15:51:59 # 695801
А может он просто достойный и современный лидер нации, для которого должность президента это такая же работа...время покажет.
Цитата: Беня Ладен от 28.09.2018 15:51:59
Не все учавствуют в глобальной политике как субъекты управления, Путина или Трампа сразу бы завалили если бы они себе позволили такой показушный бред. В Российской империи тоже чиновники по городу ходили пешком, пока на лоскутки взрывами не разлетались вплоть до премьер министров.
Не все учавствуют в глобальной политике как субъекты управления, Путина или Трампа сразу бы завалили если бы они себе позволили такой показушный бред. В Российской империи тоже чиновники по городу ходили пешком, пока на лоскутки взрывами не разлетались вплоть до премьер министров.
Министры не сильно охраняемые объекты, захотели бы завалили в два счета, но кортежы они ох как любят. Поскромнее просто надо быть.