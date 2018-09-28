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Политика
Президент Кыргызстана продолжает летать обычными рейсами
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danilov 28 Сентября 2018 в 14:28:06
Президент КР Сооронбай Жээнбеков вернулся сегодня утром обычным рейсом "Бишкек - Стамбул - Нью-Йорк - Стамбул - Бишкек".
Вместе с президентом вернулась этим же рейсом и вся делегация.
В самолете кое-кто из пассажиров даже воспользовался случаем, чтобы сфотографироваться с президентом. Фото выложили в соцсеть.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 28.09.2018 в 14:44:14   # 695789
а у нас весь город 3ий день перекрыт и в пробках
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  darkside 28.09.2018 в 15:06:43   # 695795
А кто президент? 😂😂😂😂
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  Беня Ладен 28.09.2018 в 15:51:59   # 695801
Не все учавствуют в глобальной политике как субъекты управления, Путина или Трампа сразу бы завалили если бы они себе позволили такой показушный бред. В Российской империи тоже чиновники по городу ходили пешком, пока на лоскутки взрывами не разлетались вплоть до премьер министров.
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  NZN 28.09.2018 в 17:06:12   # 695824
Окиништи
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  Денис222 28.09.2018 в 17:42:37   # 695839
Может потому что еще нет многих миллионов как у...ну Вы поняли....он тоже в мировой политике ничего не решает...но, у него есть много миллионов (интересно от куда?).
А может он просто достойный и современный лидер нации, для которого должность президента это такая же работа...время покажет.
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  X-Daemon 28.09.2018 в 17:59:13   # 695852
Цитата: Беня Ладен от 28.09.2018 15:51:59
Не все учавствуют в глобальной политике как субъекты управления, Путина или Трампа сразу бы завалили если бы они себе позволили такой показушный бред. В Российской империи тоже чиновники по городу ходили пешком, пока на лоскутки взрывами не разлетались вплоть до премьер министров.

Министры не сильно охраняемые объекты, захотели бы завалили в два счета, но кортежы они ох как любят. Поскромнее просто надо быть.
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