В MI6 сожалеют что помогли Путину

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danilov 02 Октября 2018 в 12:16:09
За несколько месяцев до президентских выборов к главе разведки обратился «офицер КГБ» с просьбой устроить встречу Путина и занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Подобный ход мог быть нужен для того, чтобы заявить о президентских амбициях Путина на весь мир и поднятия его международного авторитета. В итоге Тони Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав. Однако, как сообщает бывший глава разведки, в настоящий момент в ведомстве сожалеют, что помогли российскому президенту "закрепить репутацию".
«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав. Однако, как сообщает бывший глава разведки, в настоящий момент в ведомстве сожалеют, что помогли российскому президенту "закрепить репутацию".
https://www.thetimes.co.uk/article/mi6-regrets-helping-vladimir-putin-to-get-elected-says-ex-spy-chief-tbttxxljf
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лет двести поди теперь жалеть будут.
Прометей89 02.10.2018 в 12:57:53 # 696209
В бытность свою комерсом, Трамп тоже встречался кое с кем в Москве. Ныне эти товарищи не скорбят об этих встречах), но очень скорбит конгресс.
Мы не халявщики, мы партнеры.
Прометей89 02.10.2018 в 13:23:03 # 696219
Прометей89 02.10.2018 в 13:23:25 # 696220
Прометей89 02.10.2018 в 13:23:37 # 696221
Цитата: Джимбо от 02.10.2018 13:32:16а не смотаться ли в оперу?
Чем помогли то? тем что в оперу приехали? Долбаебы никчемные.
Чем помогли то? тем что в оперу приехали? Долбаебы никчемные.