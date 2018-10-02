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Политика
В MI6 сожалеют что помогли Путину
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danilov 02 Октября 2018 в 12:16:09
Бывший руководитель британской разведки Ричард Дирлав в своем интервью The Times заявил, что они помогали Владимиру Путину во время президентских выборов 2000 года.



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https://www.thetimes.co.uk/article/mi6-regrets-helping-vladimir-putin-to-get-elected-says-ex-spy-chief-tbttxxljf
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  jumanjiqz 02.10.2018 в 12:29:57   # 696199
Если бы он знал что от Англии потом будут такие подставы наверное он бы отказался бы от этой так называемой "помощи"!?
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  СССР 02.10.2018 в 12:31:24   # 696200
поди ещё и денег дали на предвыборную компанию
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  Hairless 02.10.2018 в 12:57:17   # 696208
О#уенная помощь!
Лет двести поди теперь жалеть будут.
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  Прометей89 02.10.2018 в 12:57:53   # 696209
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  Zoggyla 02.10.2018 в 13:08:39   # 696211
В бытность свою комерсом, Трамп тоже встречался кое с кем в Москве. Ныне эти товарищи не скорбят об этих встречах), но очень скорбит конгресс.
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  Лысый 02.10.2018 в 13:15:58   # 696214
Quote:
В бытность свою комерсом, Трамп тоже встречался кое с кем в Москве. Ныне эти товарищи не скорбят об этих встречах), но очень скорбит конгресс.




Мы не халявщики, мы партнеры.
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  Zoggyla 02.10.2018 в 13:21:16   # 696217
Все это хуйня. Параллельный мир.
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  Прометей89 02.10.2018 в 13:23:03   # 696219
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  Прометей89 02.10.2018 в 13:23:25   # 696220
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  Прометей89 02.10.2018 в 13:23:37   # 696221
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  Zoggyla 02.10.2018 в 13:28:11   # 696222
Реинкарнация.
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  Джимбо 02.10.2018 в 13:32:16   # 696223
Чем помогли то? тем что в оперу приехали? Долбаебы никчемные.
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  Zoggyla 02.10.2018 в 13:37:24   # 696226
Цитата: Джимбо от 02.10.2018 13:32:16
Чем помогли то? тем что в оперу приехали? Долбаебы никчемные.
а не смотаться ли в оперу?
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  старик 02.10.2018 в 17:56:44   # 696261
Не стесняясь заявляют о вмешательстве в выборы в суверенной стране!
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