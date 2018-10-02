В MI6 сожалеют что помогли Путину

За несколько месяцев до президентских выборов к главе разведки обратился «офицер КГБ» с просьбой устроить встречу Путина и занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Подобный ход мог быть нужен для того, чтобы заявить о президентских амбициях Путина на весь мир и поднятия его международного авторитета. В итоге Тони Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.



«У нас была долгая дискуссия, должен ли Тони Блэр принять приглашение или нет, и мы решили, что это необычная и уникальная премьера, и мы согласились», — сообщил Дирлав. Однако, как сообщает бывший глава разведки, в настоящий момент в ведомстве сожалеют, что помогли российскому президенту "закрепить репутацию".