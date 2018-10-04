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Россия развернула фуры с дынями и картошкой
Решительно воспротивилось возврату из России дынь и картофеля министерство сельского хозяйства Казахстана, 2 октября соответствующее заявление опубликовано на сайте учреждения.
Казахстанское министерство не просто возмущено возвратом картофеля и бахчевых, но и грозится предпринять встречные меры по отношению к российским торговцам. Дело в том, что 28 сентября Россельхознадзор развернул три фуры, прибывшие из Казахстана. Основанием для возврата сельхозпродукции послужило отсутствие информации о производителях сельхозпродукции.
В Астане считают, что не нарушили требований законодательства ЕАЭС. Более того, казахстанское министерство грозит ответными мерами. Возврат продукции в Казахстане сочли «ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности».
Отметим, что ЕАЭС «Евразийский Экономический Союз» был учрежден в 2014 году, действует он с начала 2015 года. Предполагается, что между странами-участницами ЕАЭС действует упрощенная схема ввоза-вывоза товаров. На данный момент в союз входят Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.
https://rossaprimavera.ru/news/611ecac5
отсутствие информации о производителях - разве это не является нарушением? Даже на каждой упаковке должен быть указан производитель. Может это контробандный картофель из сопредельных стран?
картошка самим нужна везите в Шымкент
Тоже не понимаю возмущения, в России обязательно должен указываться производитель, если его нет - нарушение закона... А какие проблемы выдать сертификат на товар, где указывается производитель? Они борются с реэкспортом, это логичное и законное желание, знать кто и где произвел данную продукцию. Сам всегда смотрю на производителя товара и у нас порой это достаточно сложно узнать. Недавно в одном большом супермаркете 20 минут ушло на то чтобы узнать производителя не самого дешевого сыра - оказалось что это сырный продукт украинского производства, пришлось отказаться - взял белорусский... Так что просто нужно исправить ошибку и работать спокойно дальше...
Ведь совсем несложно везти в Россию картофан из Киргизии и Китая. И все бы ничего, но в этом случае нужно платить пошлину за товар. Вот поэтому и завернули.