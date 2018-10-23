Золотов отказался от дебатов с Навальным

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danilov 23 Октября 2018 в 10:54:49
Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с оппозиционером и основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает «Интерфакс».
«Дебаты? Я его на другое приглашал», — ответил Золотов на вопрос о том, примет ли он приглашение Навального принять участие в дебатах на телевидении. «Поэтому мы с ним не сходимся», — добавил глава Росгвардии. «Но на вопрос его я отвечу, — продолжил он. — Потом решим [каким образом]».
По словам главы Росгвардии, вызывая Навального на дуэль, он пригласил его на «спортивное соревнование, не более того». Золотов также напомнил, что после публикации расследования Навального поставщик продуктов для Росгвардии подал на Навального в суд. «Вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет», — заявил Золотов.
Основатель ФБК Алексей Навальный уже прокомментировал решение Золотова. «На дуэль же. Я четко помню. Там было слово «дуэль», — написал он в Twitter.
https://www.rbc.ru/society/19/10/2018/5bc992579a79475751c30510
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как ни странно, но Золотов заинтересован в спокойном ясном ответе, по полочкам разложить где и как Навальный играет с цифрами или чего простой народ не понимает в процессах снабжения.
А Навальный заинтересован в поединке, так как это рейтинги и возможность обвинить власть в "пацанских" методах управления.