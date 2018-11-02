Выполнявшему рейс Париж-Ханой самолету Air France запретили лететь над Россией

Однако, как сказали в агентстве, экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложенную помощь и самостоятельно решил прекратить выполнение рейса, не входя в воздушное пространство РФ.Ну и хрен бы с ними!
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danilov 02 Ноября 2018 в 22:04:07
Как сообщила одна из пассажирок, самолет вылетел из Парижа в 13.10 в четверг. После нескольких часов полета командир сообщил пассажирам, что им придется вернуться, так как Россия запретила пролет над своим воздушным пространством. Через шесть часов после взлета лайнер приземлился в аэропорту "Шарль де Голль".
Рейс выполнял лайнер Airbus 350-900 вместимостью более 300 мест. После возвращения в Париж часть пассажиров сразу пересели на другие рейсы в Ханой, другая часть была размещена в гостиницах в ожидании вылета на том же рейсе в пятницу.
В Air France, куда Europe 1 обратилась за комментарием, затруднились объяснить причину инцидента. «В авиакомпании считают, что причиной мог стать компьютерный сбой, связанный с недавним переходом с летнего на зимнее расписание. Но это лишь предположение, точная причина того, почему российские власти сказали «нет», неизвестна», — сообщает издание.
https://tourism.interfax.ru/ru
В Росавиации отметили, что долгое время рейс AF 258 Париж-Хошимин выполняется по маршруту, не затрагивающему воздушное пространство России и, соответственно, не требовал никаких разрешений от российской стороны. Однако 1 ноября маршрут этого рейса был значительно изменен, хотя французская сторона не предупреждала об этом.
По данным Росавиации, когда самолет летел над Белоруссией, российские диспетчеры предупредили его, что у него нет разрешения, но при этом сказали, что ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" готова оперативно обработать запрос и разрешить пролет над территорией России. Однако, как сказали в агентстве, экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложенную помощь и самостоятельно решил прекратить выполнение рейса, не входя в воздушное пространство РФ.
"Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании AirFrance", — отметили в Росавиации, напомнив, что Россию с AirFrance и французскими авиавластями связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество.
В пресс-службе Air France подтвердили радиостанции Europe 1 это происшествие, сказав, что его вероятной причиной был сбой при обновлении маршрута во время изменения расписания с летнего на зимнее, которое происходит 31 октября. Там отметили, что проблема была оперативно устранена.
Часть вернувшихся в Париж пассажиров перенаправили на другие рейсы, а остальных разместили на ночь в отеле перед тем, как они смогли вылететь тем же рейсом в пятницу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
через воздушное пространство нашей страны
Россия - она не наша страна.
Для монголов была "нашей", да и то давно )))
Цитата: walker от 02.11.2018 22:28:29А интерфакс чей?
На чей текст твой пукан среагировал... )))
Цитата: walker от 02.11.2018 22:28:29
Quote:
Россия - она не наша страна.
Для монголов была "нашей", да и то давно )))
Quote:
через воздушное пространство нашей страны
Россия - она не наша страна.
Для монголов была "нашей", да и то давно )))