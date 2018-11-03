В Kaspi Bank опровергли слухи о побеге Ломтадзе

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danilov 03 Ноября 2018 в 18:34:24
Исполнительный директор Kaspi Bank Маржан Ельшибаева опровергла слухи о побеге председателя правления банка Михаила Ломтадзе. Менеджер разместила фотографию бизнесмена со свежим номером «Казахстанской правды» в своем аккаунте на Facebook.
«Сегодня главным редакторам СМИ пришли анонимные письма, что Михаил Ломтадзе сбежал с деньгами Kaspi. Зашла к нему в кабинет и обнаружила его со свеженьким номером «Казправды». Особо не верящие могут приблизить дату и удостовериться», – прокомментировала Маржан Ельшибаева опубликованную фотографию.
Слухи появились на фоне не работающего с утра 1 ноября мобильного приложения Kaspi.kz. Позже пресс-служба банка пояснила, что в работе приложения произошел технический сбой, и принесла извинения пользователям за доставленные неудобства.
Казахстанская Правда
Напомним, на фоне слухов о побеге, люди кинулись снимать деньги со своих счетов. Возле банкоматов образовались очереди.
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Цитата: старик от 03.11.2018 19:30:44Че-то я ему не доверяю.
Не дай бог сбежит, у меня на депозите Каспи 330 тенге.
Не дай бог сбежит, у меня на депозите Каспи 330 тенге.