В Карагандинской академии МВД после видео о братве и связях сменился начальник

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danilov 04 Января 2019 в 15:31:34
Начальником академии Карагандинской академии МВД имени Бейсенова назначен полковник полиции Акынкали Дарменов, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Бывший начальник академии генерал-майор полиции Джан Кенжетаев уволен из органов внутренних дел, добавили в МВД. Он с небольшим перерывом возглавлял Карагандинскую академию МВД РК с 2004 года.
Акынкали Дарменов родился в 1978 году в Костанайской области. Выпускник Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук.
В 2008 году обучался в Европейском центре исследований по вопросам безопасности (Германия), в 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе "Болашак".
"Дарменов обладает достаточным опытом в научно-преподавательской сфере, прошёл путь от рядового следователя до начальника департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан", – говорится в сообщении ведомства.
До этого из органов внутренних дел уволили самого виновника скандала – заместителя начальника первого курса Карагандинской академии МВД Тастайбекова.
https://informburo.kz/novosti/v-karagandinskoy-akademii-mvd-posle-video-o-bratve-i-svyazyah-smenilsya-nachalnik.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GaNjUBASSKIN 04.01.2019 в 16:00:43 # 707748
Конечно , спецодеждой .
В каких судебных делах фигурирует «братва» из Карагандинской академии МВД https://www.caravan.kz/news/v-kakikh-sudebnykh-delakh-figuriruet-bratva-iz-karagandinskojj-akademii-mvd-509149/?utm_campaign=14161803&utm_medium=banner&utm_content=36631875&utm_source=news.mail.ru
Похоже, что в этом "борделе" давно было пора "обслуживающий персонал" менять. Только никому до этого не было дела, пока обнаглевший от безнаказанности "бандит в погонах" в сети не засветился...