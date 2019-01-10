Прокурор не нес гроб: силовики прокомментировали похороны хабаровского авторитета

Знатные были похороны, да. Князь-Владимирский собор, где шло отпевание, был оцеплен. Одна за одной подъезжали иномарки высоких гостей. При захоронении тела на кладбище был салют — взвод ОМОНа дал залп холостыми патронами.



Пришли родные и близкие покойного. Был начальник ГУВД Петербурга и его заместители. Также начальник ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Из Москвы экстренно приехали начальник личной охраны Путина и начальник департамента собственной безопасности МВД РФ. От братвы был Кумарин («Кум»), главарь крупнейшей в городе тамбовской ОПГ. А также депутаты, сенаторы, олигархи и т.д.



Сам покойный при жизни не занимал никаких постов и официально был всего лишь владельцем частного охранного предприятия (ЧОПа). Ему было 42 года.Присутствующие покидали Князь-Владимирский собор с тяжелым сердцем и смутными догадками. Ведь покойный умер не своей смертью. Он был отравлен неизвестным радиоактивным ядом, который тогда (осенью 2004 г.) не смогли определить. Причем умер не сразу, это были две недели мучений от лучевой болезни: распад костного мозга, печени, выпадение волос, сплошной кровоточащий стоматит во рту из-за падения лейкоцитов и т.д. Кто-то очень жестоко и злобно расправился c ним. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но оно закончилось ничем.