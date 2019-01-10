Прокурор не нес гроб: силовики прокомментировали похороны хабаровского авторитета

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danilov 10 Января 2019 в 23:27:03
Начальник районной полиции и городской прокурор не присутствовал на похоронах хабаровского криминального авторитета в Амурске, а инспекторы ГИБДД не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Ирину Щеголеву и представителя прокуратуры Хабаровского края.
Ранее в социальных сетях распространили видеозапись с траурным шествием. Как писали СМИ, в Амурске хоронили вора в законе Юрия Зарубина по кличке Заруба, в связи с похоронной процессией в городе даже перекрывали автомобильное движение. В комментариях в видео указывалось, что гроб якобы несут сотрудники регионального управления МВД и городской прокурор.
"Назначена проверка. Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке", - сообщила Щеголева.
Начальник пресс-службы главка МВД по региону также добавила, что информация о перекрытии движения не соответствует действительности, а участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники Госавтоинспекции это пресекли и выписали нарушителям штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Собеседница агентства отметила, что похороны прошли 8 января.
Кроме того, по словам Щеголевой, установлена личность человека, разместившего это видео и посты к нему. Она уточнила, что ранее он был поставлен на учет в правоохранительных органах. "Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету", - подытожила Щеголева.
В свою очередь, в прокуратуре Хабаровского края агентству сообщили, что данные о присутствии прокурора Амурска на похоронах бандита также недостоверны. Как рассказал представитель надзорного ведомства, прокурор города в это время находился в Хабаровске.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Знатные были похороны, да. Князь-Владимирский собор, где шло отпевание, был оцеплен. Одна за одной подъезжали иномарки высоких гостей. При захоронении тела на кладбище был салют — взвод ОМОНа дал залп холостыми патронами.
Пришли родные и близкие покойного. Был начальник ГУВД Петербурга и его заместители. Также начальник ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Из Москвы экстренно приехали начальник личной охраны Путина и начальник департамента собственной безопасности МВД РФ. От братвы был Кумарин («Кум»), главарь крупнейшей в городе тамбовской ОПГ. А также депутаты, сенаторы, олигархи и т.д.
Сам покойный при жизни не занимал никаких постов и официально был всего лишь владельцем частного охранного предприятия (ЧОПа). Ему было 42 года.Присутствующие покидали Князь-Владимирский собор с тяжелым сердцем и смутными догадками. Ведь покойный умер не своей смертью. Он был отравлен неизвестным радиоактивным ядом, который тогда (осенью 2004 г.) не смогли определить. Причем умер не сразу, это были две недели мучений от лучевой болезни: распад костного мозга, печени, выпадение волос, сплошной кровоточащий стоматит во рту из-за падения лейкоцитов и т.д. Кто-то очень жестоко и злобно расправился c ним. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но оно закончилось ничем.
Пришли родные и близкие покойного. Был начальник ГУВД Петербурга и его заместители. Также начальник ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Из Москвы экстренно приехали начальник личной охраны Путина и начальник департамента собственной безопасности МВД РФ. От братвы был Кумарин («Кум»), главарь крупнейшей в городе тамбовской ОПГ. А также депутаты, сенаторы, олигархи и т.д.
Сам покойный при жизни не занимал никаких постов и официально был всего лишь владельцем частного охранного предприятия (ЧОПа). Ему было 42 года.Присутствующие покидали Князь-Владимирский собор с тяжелым сердцем и смутными догадками. Ведь покойный умер не своей смертью. Он был отравлен неизвестным радиоактивным ядом, который тогда (осенью 2004 г.) не смогли определить. Причем умер не сразу, это были две недели мучений от лучевой болезни: распад костного мозга, печени, выпадение волос, сплошной кровоточащий стоматит во рту из-за падения лейкоцитов и т.д. Кто-то очень жестоко и злобно расправился c ним. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но оно закончилось ничем.
https://putinism.wordpress.com/2016/01/29/roma_tsepov/
Князь-Владимирский собор, где шло отпевание, был оцеплен
Не обижайтесь верующие, но такие дела в голове не укладываются.
Он был вор, допустим сам не убивал/воровал, но кормился от всего, что в Библии большой грех
Не обижайтесь верующие, но такие дела в голове не укладываются.
А причем здесь верующие (основная масса которых состоит из бабулек божьих одуванчиков), они что ли храм под похороны бандита предоставили?
Там позвонили откуда надо главпопу по городу Петербургу и сказали: Необходимо организовать в таком то храме отпевание новопреставленного такого то, главпоп взял под козырек и все на высшем уровне организовал. РПЦ с властью тоже рука руку моет. Киря вон, в 90тые на табаке и водке озолотился.