Перформанс в Суде Парижа

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2019 в 00:06:01
Об этом сообщило агентство AFP.
По данным агентства, с первых минут процесса Павленский произнес речь, стуча по микрофону, перебивая судью и не желая его слушать. Переводчик не успевал переводить и признался, что не может справиться, так как не все понимает в используемых подсудимым выражениях. В своих заявлениях в суде художник-акционист в частности сравнил себя с "маркизом де Садом, посаженным в тюрьму в Бастилии". Судья в ответ заявил Павленскому, что тот "проводит свой очередной перформанс" прямо в зале суда.
Комментарии, по рейтингу, по дате