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Скандалы
Ректор вуза ответил на "крик души" педагога из Актобе
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Гость 14 Января 2019 в 23:11:06
Бывший вице-министр образования (2013-2016 годы), ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Такир Балыкбаев заявил, что казахстанские дети уверенно поднимаются в рейтинге стран по знаниям школьников, а также посоветовал педагогам быть "устремленным в будущее", а не думать о том, как "продать квартиру и уехать", передает Tengrinews.kz.

"Учителя раздражает наша современная система школьного образования, а она между тем взята за основу после изучения признанного во всем мире лучшим финского образования! НИШ активно транслируют этот опыт, многие родители хотят, чтобы их дети учились в этих школах - сегодня конкурс в них 40 человек на место! НИШ демонстрируют высокие знания детей, а опыт этих школ мы сегодня распространяем по всей стране, чтобы все дети имели равный доступ к передовому образованию", - прокомментировал Балыкбаев.

Он привел в пример результаты исследований Всемирного банка о том, что казахстанские дети уверенно идут вверх в рейтинге стран по знаниям школьников.

"Мы движемся вперед, как двигается весь мир - надо меняться, расти, а не сидеть, ухватившись за старые подходы в образовании, уча детей зубрить, как при старой системе образования. (...) Да, и раньше были знания, никто не спорит, но что сегодня делать с выученными правилами и текстами? Нет, мы, вузы, общество, ждем выпускников школ креативных, грамотных, умеющих добывать знания - за такой молодежью будущее! Педагоги сами в первую очередь должны быть такие, устремленные в будущее, вместо того чтобы думать о том, как "продать квартиру и уехать". Уехать куда? Там тоже жизнь не стоит на месте, а с ней и образование. Если человеку присуще жить в поисках "хорошо там, где нас нет" - что ж, это право каждого", - добавил он.

Ректор также высказался в защиту репетиторства в школах. "Вынуждены нанимать репетиторов? Так что в этом плохого? В самых развитых странах семьи выделяют в куда более высокие разы больше инвестиций в знания ребенка школьного возраста. И это нормально", - сказал он.

Балыкбаев попросил родителей и школьников искать в школах не оценки, а новые знания. "Родители должны оказывать необходимую моральную поддержку ребенку, отслеживать результаты, но не через вопрос: "Какую оценку ты получил?", а спрашивая: "Что ты сегодня на уроке услышал нового, интересного, что ты понял, усвоил?" - посоветовал он.

Педагог из Актобе пожаловалась на то, что русский язык в школах с русским языком обучения преподается как иностранный. Ректор вуза на это заявление ответил, что более глубокое знание языка нужно только поступающим на факультет русской филологии.

"Он изучается в полной мере, сколько нужно и предусмотрено типовыми планами, в достаточном коммуникативном объеме, чтобы быть грамотным, общаться на нем, свободно им владеть, так же как английский или другие языки. (...) Государственный язык - да, на него отводится больше часов, времени, но это правильно, ведь он – государственный! В любой стране государственный язык изучается основательно в школах, иной подход был бы просто удивительным", - заявил Балыкбаев .

"Как можно говорить об "уничтожении школ" в нашей стране, когда они строятся, модернизируются, и этот процесс идет очень активно - оптимистичные граждане радуются за своих детей, а тут, оказывается кому-то "страшно" от нашего образования. Не надо страшиться - нет поводов", - заключил он.

Напомним, мама семиклассницы и учитель начальных классов из Актобе Наталья Гебель ранее раскритиковала реформу среднего образования в Казахстане, заявив, что новая система вынуждает людей уезжать из страны.

Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 15.01.2019 в 00:00:23   # 708929
уххххх, успокоил
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  Ал 15.01.2019 в 00:11:20   # 708930
Ректор не задумывался, что необходимо было сначала преподавателей подготовить?
Кстати, все ли элементы финской системы образования решили перенять или лишь только те, что реформаторам понравились?
Как показывает мой практический опыт (не в образовании), без некоторых обязательных элементов вся взаимосвязанная система может не заработать...
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  vvka 15.01.2019 в 00:11:27   # 708931
Лизнул, так лизнул.
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  Ал 15.01.2019 в 00:21:54   # 708934
Quote:
— Что общего между курами на птицефабрике и чиновниками?
— И те и другие сидят у кормушки.
— А какие различия?
— Куры яйца несут, а чиновники — чешут...
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  Alexiss 15.01.2019 в 00:43:04   # 708936
Что плохого в репетиторстве? Может они тогда будут доплачивать тем родителям, которым надо кучу репетиторов оплатить, чтобы ребенок умным был. Нафиг вообще школа тогда, репетиторы научили говорить и понимать, и баста .
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  Nafis 15.01.2019 в 07:21:22   # 708939
А сколько учеников в классах НИШ? А какая оснащенность классов НИШ? А зарплаты у учителей НИШ? Я не против чтобы мои дети учились в НИШ. Создайте условия. А то книг до сих пор иногда нехватает. И парт в школе нехватает.
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