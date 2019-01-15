Ректор вуза ответил на "крик души" педагога из Актобе

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Гость 14 Января 2019 в 23:11:06
"Учителя раздражает наша современная система школьного образования, а она между тем взята за основу после изучения признанного во всем мире лучшим финского образования! НИШ активно транслируют этот опыт, многие родители хотят, чтобы их дети учились в этих школах - сегодня конкурс в них 40 человек на место! НИШ демонстрируют высокие знания детей, а опыт этих школ мы сегодня распространяем по всей стране, чтобы все дети имели равный доступ к передовому образованию", - прокомментировал Балыкбаев.
Он привел в пример результаты исследований Всемирного банка о том, что казахстанские дети уверенно идут вверх в рейтинге стран по знаниям школьников.
"Мы движемся вперед, как двигается весь мир - надо меняться, расти, а не сидеть, ухватившись за старые подходы в образовании, уча детей зубрить, как при старой системе образования. (...) Да, и раньше были знания, никто не спорит, но что сегодня делать с выученными правилами и текстами? Нет, мы, вузы, общество, ждем выпускников школ креативных, грамотных, умеющих добывать знания - за такой молодежью будущее! Педагоги сами в первую очередь должны быть такие, устремленные в будущее, вместо того чтобы думать о том, как "продать квартиру и уехать". Уехать куда? Там тоже жизнь не стоит на месте, а с ней и образование. Если человеку присуще жить в поисках "хорошо там, где нас нет" - что ж, это право каждого", - добавил он.
Ректор также высказался в защиту репетиторства в школах. "Вынуждены нанимать репетиторов? Так что в этом плохого? В самых развитых странах семьи выделяют в куда более высокие разы больше инвестиций в знания ребенка школьного возраста. И это нормально", - сказал он.
Балыкбаев попросил родителей и школьников искать в школах не оценки, а новые знания. "Родители должны оказывать необходимую моральную поддержку ребенку, отслеживать результаты, но не через вопрос: "Какую оценку ты получил?", а спрашивая: "Что ты сегодня на уроке услышал нового, интересного, что ты понял, усвоил?" - посоветовал он.
Педагог из Актобе пожаловалась на то, что русский язык в школах с русским языком обучения преподается как иностранный. Ректор вуза на это заявление ответил, что более глубокое знание языка нужно только поступающим на факультет русской филологии.
"Он изучается в полной мере, сколько нужно и предусмотрено типовыми планами, в достаточном коммуникативном объеме, чтобы быть грамотным, общаться на нем, свободно им владеть, так же как английский или другие языки. (...) Государственный язык - да, на него отводится больше часов, времени, но это правильно, ведь он – государственный! В любой стране государственный язык изучается основательно в школах, иной подход был бы просто удивительным", - заявил Балыкбаев .
"Как можно говорить об "уничтожении школ" в нашей стране, когда они строятся, модернизируются, и этот процесс идет очень активно - оптимистичные граждане радуются за своих детей, а тут, оказывается кому-то "страшно" от нашего образования. Не надо страшиться - нет поводов", - заключил он.
Напомним, мама семиклассницы и учитель начальных классов из Актобе Наталья Гебель ранее раскритиковала реформу среднего образования в Казахстане, заявив, что новая система вынуждает людей уезжать из страны.
Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кстати, все ли элементы финской системы образования решили перенять или лишь только те, что реформаторам понравились?
Как показывает мой практический опыт (не в образовании), без некоторых обязательных элементов вся взаимосвязанная система может не заработать...
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