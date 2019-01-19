Отчисленных из-за компьютерной мыши студенток восстановили в Семее

Инцидент с мышкой как раз таки и попал под нарушение правил внутреннего режима и устава. В таких случаях, ВУЗ имеет право проводить свое внутреннее расследование, что администрация и предприняла.А нельзя было провести это самое внутреннее расследование прежде чем издавать приказ об отчислении?
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Zoggyla 19 Января 2019 в 09:03:49
«При отчислении студентов, средний срок восстановления при таких ситуациях составляет 30 дней. То есть, в течение 30 дней ВУЗ имеет право принимать решение. Комиссия, с участием представителей и ректората нашего университета, студенты и родители провели совместное заседание, где студенты признались, что было допущено нарушение устава, внутреннего правила университета. Поэтому восстановление абсолютно в рамках закона. Они возвращаются согласно приказу университета, на свои бюджетные, грантные места», — сообщил ректор университета Ерсин Жунусов.
Как отметили в администрации ВУЗа, при поступлении в университет каждому из поступающих студентов на подпись выдается правило обучающегося, в котором указано, что каждый студент должен бережно относиться к имуществу университета.
Инцидент с мышкой как раз таки и попал под нарушение правил внутреннего режима и устава. В таких случаях, ВУЗ имеет право проводить свое внутреннее расследование, что администрация и предприняла.
На данный момент студентки написали заявление с просьбой о восстановлении, где также отметили, что в будущем подобное не повторится. А что касается утерянной мыши, студенты пообещали, что устройство будет восстановлено на их собственные средства.
Руководитель медакадемии также рассказал, почему по отношению к студенткам были приняты настолько строгие меры в виде отчисления.
«В университете на системной основе проводится работа по предотвращению, разъяснению пропажи вещей, чужого имущества. На этом фоне, когда это произошло, естественно, и студенческое самоуправление, и деканат и комиссия все это рассматривали и приняли решение, что наши студенты, будущие врачи, вместе с высшим образованием, должны иметь и высшее этическое воспитание. Самое главное, при рассмотрении этой ситуации мы надеялись, что все вовремя восстановится и студенты поймут, что это было нарушением внутренних правил», — сказал ректор университета.
В ходе заседания родители также выразили благодарность акиму области, партии «Нур Отан», акиму города и руководству университета за понимание данной ситуации. А аким Семея Ермак Салимов попросил руководство университета оградить девушек от дискомфорта в связи со случившимся инцидентом.
«Мы видели неподдельные переживания ребят. Для них случившееся — это хороший урок. У меня просьба, чтобы вокруг них была создана благоприятная ситуация, чтобы они не ощущали дискомфорта в студенческой среде после случившегося», — обратился Салимов к ректору медицинского университета.
Напомним, об инциденте стало известно из публикации в социальных сетях. Неизвестный автор, представившись студентом ГМУ, рассказал, что студенток отчислили из-за того, что девушки без спроса перенесли компьютерную мышь из зала библиотеки в дискуссионный зал, но на место ее не вернули. Руководство учебного заведения расценило произошедшее как воровство и приняло решение отчислить студенток.
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нельзя , нужно ШОУ .
Беня Ладен 19.01.2019 в 17:24:56 # 709589
Цитата: KAN13 от 19.01.2019 17:11:03Или хоть и небольшой, но общественный резонанс, - как в данном случае...
Нельзя , нужно ШОУ .
Нельзя , нужно ШОУ .