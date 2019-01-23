Хотели как лучше, а получилось...

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GoodZone 23 Января 2019 в 12:13:30
Жители дома по ул. Торайгырова, 52, в Павлодаре получили квитанции со счетами за тепло в размере 45 тысяч тенге. В АО “Павлодарэнерго” потребителям объяснили, что “на момент проверки измеряемый расход вычислителя количества теплоты превышал расход на индикации преобразователей расходов”. Людям посоветовали “во избежание некорректного начисления за потребленную тепловую энергию обратиться в фирму, установившую ОПУ, для проведения диагностики”.
Как сообщила газете “Время” руководитель отдела по связям с общественностью АО “Павлодарэнерго” Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА, всего в Павлодаре установлено 1117 общедомовых приборов учета на 919 жилых домах. Из них на сегодняшний день уже неисправны 69.
Напомним, средняя стоимость одного комплекта счетчиков по договору лизинга составляет от 720 тысяч тенге. Потребители оплачивают стоимость приборов учета в рассрочку - в квитанции появилась дополнительная строка. Люди согласились установить в кредит дорогостоящие счетчики, нести расходы на их эксплуатацию, ремонт и проверку, рассчитывая благодаря разнице тарифов отбить хотя бы часть их стоимости. И в первое время народ благодаря общедомовым приборам учета на тепле действительно сильно экономил. Но это продолжалось недолго - после того как были “оприборены” 80 процентов домов, тарифы постепенно стали уравнивать.
http://www.time.kz/articles/nu/2019/01/22/hoteli-kak-luchshe-a-poluchilos
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alpha_portal 23.01.2019 в 15:36:13 # 709958