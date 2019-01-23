КНБ попросили разобраться с продажей казахстанского инсулина в Узбекистане

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danilov 23 Января 2019 в 16:53:54
«Проверки только начались, мы и в прошлом году получали факты продажи государственных лекарств в частных аптеках и передавали эти сведения в правоохранительные органы. По инсулину это был первый относительно подтвержденный акт, его надо проверять», – сказал министр в кулуарах правительства. Он также выразил надежду, что, если информация подтвердится, «будет соответствующее уголовное преследование в адрес тех, кто это допустил».
«Мы очень жестко за этим следим, сейчас учет медикаментов идет пофамильно, по спискам, вы знаете, мы запустили СМС-голосование… Мы также передали [информацию] в Генеральную прокуратуру, они приобщены, я надеюсь, к той проверке, которая проходит. Но предварительно можем сказать, что в ряде регионов уже уголовные дела возбуждены. То есть наша задача — совместно с правоохранительными органами полностью навести порядок в сфере лекарственного обеспечения, чтобы ни одна ампула, ни одна таблетка не уходила не по назначению. Конечно, основным инструментом является цифровизация и обратная связь с населением», – добавил Биртанов.
О том, что в Узбекистане обнаружили в продаже шприц-ручки для инсулина Sanofi с маркировкой на казахском языке, стало известно в середине января. Узбекистанские журналисты совместно с фондом «Правовой медиацентр» выяснили, что этот инсулин был закуплен Министерством здравоохранения Казахстана для бесплатного распространения в медицинских учреждениях республики, и в соседнее государство попал незаконно. Утверждалось также, что канал поставки был налажен давно, препарат «круглый год» перевозили через границу в обычных сумках небольшими партиями «для себя». Притом что для транспортировки инсулина необходим особый температурный режим (от + 2 до + 8 °С).
Между тем в Казахстане в начале 2018 года разразился скандал, связанный с нехваткой бесплатного инсулина для больных сахарным диабетом. В Министерстве здравоохранения РК тогда сослались на «неправильное планирование закупок» в регионах.
Всего в 2018 году, по данным ведомства, для больных сахарным диабетом ТОО «СК-Фармация» закупила 47 наименований лекарственных средств и изделий, а в некоторых регионах даже возникли излишки на 4 млрд тенге ($10,5 млн).
https://fergana.agency/news/104524/
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