Молодых людей принудительно заставляют ставить логотип года молодежи на аватарки в соцсетях

И что такого произошло то, прям караулвырезка из переписки в соц.сетях это нынче аргумент!?ну допустим что такое происходит и что?! Вроде подобные добровольно-принудительные привлечения всегда были в молодежных организациях, далеко не надо вспоминать (октябрята, пионеры, ВЛКСМ и т.п.) если не выполнил вылетел с организации и изгой.В чем проблема то