Молодых людей принудительно заставляют ставить логотип года молодежи на аватарки в соцсетях

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danilov 24 Января 2019 в 15:54:58
Павлодарский активист Евгений Хабаров сделал пост в Facebook со скриншотом сообщения, в котором говорилось, что «с 11:00 до 12:00 всем студентам необходимо сменить аватарки и добавить хештеги...».
Молодежная информационная служба Казахстана распространила сообщение о том, что молодые люди могут обратиться с жалобами на принуждение к публикациям в университете в Whast App +7 (777) 669 65 00. Через несколько часов в чат пришло первое сообщение: студентка одного из алматинских вузов рассказала, что подобные сообщения приходят ежедневно.
Постеры оказались разработаны в рамках специального патриотического проекта «Сделай свой аватар патриотичным», который запустили окологосударственные молодежные организации.
В следующих скриншотах автор пересылает письмо, где кураторы просят разместить свое фото, «чтобы отразиться на счетчике». Прирост “отразившихся” впечатляет: по состоянию на 17.00 23 января аватарки в рамках акции сменили около 350 человек. Ранним утром 24 января это число достигло 34 742.
Также девушка прислала скрин сообщения, где некий представитель министерства образования, призывает педагогов максимально привлечь студентов и магистрантов к публикации картинок. Он отмечает необходимость привлекать особо креативные группы:
Алматы и Павлодар - не единственные города в этом списке. Подобные рассылки получили студенты в Астане, Петропавловске и Усть-Каменогорске.
Студент, поделившийся с МИСК фото, рассказал, что учащихся в одном из университетов в Астане не выпускали из актового зала, пока они не досмотрят трансляцию с форума и грозили отчислением при непосещении.
И все же студенты, в своем большинстве, послушно публикуют все, что приказано. Боятся последствий ослушания? Проще согласиться, чтобы отстали? Или в самом деле все равно? Кто мог бы подать им пример и показать, что правильно, а что нет?
На церемонии открытия Года “лидеры” и так называемая “яркая” молодежь, собранная веселой толпой вокруг президента, заявила, что считает “Рухани Жангыру” идеологией, которую нужно популяризовать не только у нас, но и во всем мире с помощью министерства маркетинга.
Но для вдумчивой части молодого поколения этот вопрос на самом деле принципиальный. Аккаунты в социальных сетях сегодня— своеобразный социальный капитал. Студенты не обязаны предоставлять этот капитал кому бы то ни было, и в том числе государству на безвозмездной основе по первому требованию. А представители университетов, которые грозят занижением учащимся оценок за неакадемические вопросы, грубо нарушают не только внутренние политики вузов, но и — наверняка — закон об образовании.
Ирина Медникова, генеральный директор ОФ “Молодежная информационная служба Казахстана”, видит проблему управленцев в неумении самостоятельно принимать правильные решения и в желании не расстроить вышестоящее начальство:
“Государственная система Казахстана до сих пор больна советским вирусом принуждения и поразила им все остальные институты — в первую очередь вузы, где растёт молодое поколение. К сожалению, сегодня это не храм науки и просвещения, а пространство, где отрицается свобода выборах человека, где от молодёжи ждут только массовки, количественных показателей для искусственной отчетности. Начинать год молодёжи с принудительного флешмоба ради лести президенту — плохой знак, есть риск скатиться в полную профанацию.”
Между тем, по-настоящему важные вопросы, волнующие молодежь, никто так и не затронул. Почему высшее образование остается недоступным для стольких молодых людей? Почему для молодых ребят кража автомобильных зеркал — единственный путь прокормить себя и семью? Как выжить студенту на крохотную стипендию? Почему программы льготного жилья доступны далеко не каждой молодой семье? Почему нельзя устроиться на работу без связей, а добиться качественного предоставления услуг — без взятки? Когда уже перестанут гонять молодежь на официальные мероприятия для массовки? Когда в учебных заведениях перестанут брать взятки? До каких пор дети будут насиловать детей, а полиция — покрывать этот беспредел?
Напомним, согласно данным исследования, социально-экономические проблемы молодежь считает главной бедой и именно из-за них покидает страну.
Но ответов нет, потому что “яркое” молодое поколение, тщательно подобранное для встречи с президентом на открытии года, такие вопросы не задает.
2019 год объявляется Годом молодежи, которая по первому требованию свыше должна показать и доказать свою лояльность.
Как такое поколение может привести Казахстан в топ-30 развитых стран мира?
Стоит ли ожидать от Года молодежи действительно полезных мероприятий и программ? Ирина Медникова считает, что нет.
“Глядя на логотип, который в сети уже раскритиковали и со смысловой, и с дизайнерской точек зрения, и на кампанию с принудительными аватарками, можно предположить, что впереди формальный сценарий: очертят направления, не выходящие за берега общей государственной политики, выделят деньги, и государственные НПО проведут «ряды мероприятий». Пока из всего, что прозвучало сегодня, меня наиболее заинтересовало предложение Дидары Пернебаевой — о выделении 100 грантов на научные исследования и открытия.
А вообще, конечно, когда вы хотите помочь, нужно спросить тех, кому вы собираетесь помочь, — в чем им нужна помощь. То есть оценить потребности. По-моему, мы сейчас наблюдаем ответ на чьи-то иллюзии о том, какие проблемы у молодёжи Казахстана — судя по первым намеченным предложениям о том, что нужно сделать в течение этого года”.
Если в университете или другой организации тебя просят опубликовать логотип «Года молодежи» в социальных сетях или мессенджерах, сделай принт-скрин переписки или запиши обращение на видео или диктофон, и сообщи о факте на Whast App +7 (777) 669 65 00, жалобы принимает Молодежная информационная служба Казахстана.
Также попробуй отказаться от публикации, если ты этого не хочешь, и зафиксируй все, что будет происходить после: беседы, уговоры, угроза отчислить. Помни, что тебя не могут отчислить за события, не имеющие отношения к учебе.
23 января в 22 часа МИСК запустил флешмоб «Если тебя попросили опубликовать логотип «Года молодежи», то сделай это креативно и со смыслом – напиши о проблеме, которая действительно волнует нашу молодёжь!”
https://www.misk.org.kz/events/5cb18345-b2ce-47ae-a433-ff5fca2412ff/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вчера только подумал. Просто в одном чате состою досих пор и с министерства начали лететь эти указы. Хотел написать вы охре...ли такое адмметодами только отторжение вызовешь. Но не стал себя палить))). Еще удалят. А то много интересного бывает
вырезка из переписки в соц.сетях это нынче аргумент!?
ну допустим что такое происходит и что?! Вроде подобные добровольно-принудительные привлечения всегда были в молодежных организациях, далеко не надо вспоминать (октябрята, пионеры, ВЛКСМ и т.п.) если не выполнил вылетел с организации и изгой.
В чем проблема то
Цитата: NZN от 24.01.2019 17:04:32
И что такого произошло то, прям караул
вырезка из переписки в соц.сетях это нынче аргумент!?
ну допустим что такое происходит и что?! Вроде подобные добровольно-принудительные привлечения всегда были в молодежных организациях, далеко не надо вспоминать (октябрята, пионеры, ВЛКСМ и т.п.) если не выполнил вылетел с организации и изгой.
В чем проблема то
И что такого произошло то, прям караул
вырезка из переписки в соц.сетях это нынче аргумент!?
ну допустим что такое происходит и что?! Вроде подобные добровольно-принудительные привлечения всегда были в молодежных организациях, далеко не надо вспоминать (октябрята, пионеры, ВЛКСМ и т.п.) если не выполнил вылетел с организации и изгой.
В чем проблема то
Меня никто не просил, вместо пустой авы пусть повисит как напоминание