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Скандалы
Boeing ведут в суд
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danilov 29 Марта 2019 в 14:51:01
На Boeing подала иск в чикагский суд семья погибшего пассажира, исковое заявление стало первым после крушения лайнера 737 MAX 8 в Эфиопии.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  RedFlag 29.03.2019 в 16:38:57   # 716147
http://www.frequentflyers.ru/2019/03/29/max_fixed/?fbclid=IwAR2Q3bPwCmH1-sYXk8wo42LLjhpNK7IiXHXi0IIPNwl9-aNthGl-3JtfanE
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  старик 29.03.2019 в 19:47:35   # 716179
Вот и посмотрим на самый справедливый в мире суд!
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  строитель 29.03.2019 в 20:10:50   # 716181
Ну по сути все это должно преобразоваться в коллективный иск за все 300 с литером трупов 2-х рейсов и спустя пару лет судов и волокиты закончиться компенсациями миллионов по 10 за каждого
Так думаю и будет
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  Ал 30.03.2019 в 10:49:45   # 716211
Цитата: RedFlag от 29.03.2019 16:38:57
http://www.frequentflyers.ru/2019/03/29/max_fixed/?fbclid=IwAR2Q3bPwCmH1-sYXk8wo42LLjhpNK7IiXHXi0IIPNwl9-aNthGl-3JtfanE

Проблема "склонности к задиранию носа" не в том, что движки расположены перед крылом (смещение центровки из за их веса способствует обратному), а в том, что по причине их большего размера "рычаг" приложения силы, вынуждающий "задирать нос" самолета, "длиннее"...
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