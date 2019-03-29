Boeing ведут в суд

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danilov 29 Марта 2019 в 14:51:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так думаю и будет
Цитата: RedFlag от 29.03.2019 16:38:57
http://www.frequentflyers.ru/2019/03/29/max_fixed/?fbclid=IwAR2Q3bPwCmH1-sYXk8wo42LLjhpNK7IiXHXi0IIPNwl9-aNthGl-3JtfanE
http://www.frequentflyers.ru/2019/03/29/max_fixed/?fbclid=IwAR2Q3bPwCmH1-sYXk8wo42LLjhpNK7IiXHXi0IIPNwl9-aNthGl-3JtfanE
Проблема "склонности к задиранию носа" не в том, что движки расположены перед крылом (смещение центровки из за их веса способствует обратному), а в том, что по причине их большего размера "рычаг" приложения силы, вынуждающий "задирать нос" самолета, "длиннее"...