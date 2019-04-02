Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

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danilov 02 Апреля 2019 в 10:09:09
По данным издания, Кувшинникова приступит к работе 2 апреля. Теперь она будет работать специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО (Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования)
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в спортивном купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно заставило ее уйти.
https://lenta.ru/news/2019/04/01/photo/
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