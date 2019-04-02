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Скандалы
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
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danilov 02 Апреля 2019 в 10:09:09
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.



По данным издания, Кувшинникова приступит к работе 2 апреля. Теперь она будет работать специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО (Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования)

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в спортивном купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно заставило ее уйти.

https://lenta.ru/news/2019/04/01/photo/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 02.04.2019 в 11:36:09   # 716401
рад за нее .. молодца ..
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  GoodZone 02.04.2019 в 12:20:13   # 716406
Совершенно не рад за нее... еще одним учителем стало меньше. Я не знаю каким она была учителем, но работа методиста имеет свои особенности, я не говорю сейчас про наших методистов - они в принципе не понимают, в чем заключается их работа - за них ее делают оставшиеся еще грамотные учителя, хотя новые методы обучения все только запутали, на любом уровне не осталось людей которые владеют методикой преподавания и могут ей научить, а проводимые курсы - это просто зарабатывание денег... уж простите за откровенность.
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  Deplutat 02.04.2019 в 12:34:37   # 716410
Бедные ученики посмотрев дом2 и высококультурного полицейского с Рублёвки по телевизору, полезли в интернет(который родители не ограничивают) искать продолжение любимого порнофильма. И тут, о ужас, учительница в спортивном купальнике, какое потрясение для неокрепшей психики.
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  Comrade 02.04.2019 в 16:17:25   # 716429
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