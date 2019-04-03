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Скандалы
Кто козёл?
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danilov 03 Апреля 2019 в 15:37:12
Оператор Первого канала обозвал Димаша Кудайбергена "козлом", считают фанаты певца. В Сети появились кадры со съемок передачи "Что? Где? Когда?", на записи поклонники Димаша расслышали оскорбление в адрес артиста.

Димаш выступил на шоу во время музыкальной паузы с песней Mademoiselle Hyde, за роялем в этот момент сидел Игорь Крутой. На кадрах можно услышать переговоры операторов и режиссера, некий Саня по рации сообщил другому: "Тенит этот козел на него". Эту фразу можно услышать на 35 секунде записи.



Поклонники пришли к выводу, что слово "козел" сказано в адрес Димаша, который отбрасывал тень на Крутого.

В комментариях к ролику на Саню обрушился шквал критики.
Однако есть и другое объяснение. "Козел" - это сленговое рабочее название штатива в среде профессиональных телевизионщиков. Имелось в виду, что тень от штатива падает на артиста и ракурс съемки портится.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 03.04.2019 в 19:24:52   # 716561
Нахрена выкладывать работу закулисья не понимаю.... такие происходят вещи что поклонникам артистов и не снилось в самом страшном сне,тех персонал операторы все на нервах,,и я вполне их понимаю.Был случай с режисером Хабара во время мероприятия сошлись в кулачном бою , все таки он оказался не прав и косяк был со стороны их оборудования.А тут то ласково козлом всего обозвали.И да явно тут не сленг (тенит ЭТОТ козел) я так думаю... была бы тень от штатива то речь была бы примерно такая - тенит 1 козел,2,3,4 итп а так ....
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  TATARIN7 03.04.2019 в 20:53:14   # 716575
Наверно рабочий момент, хотя черт его знает
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