Кто козёл?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Апреля 2019 в 15:37:12
Димаш выступил на шоу во время музыкальной паузы с песней Mademoiselle Hyde, за роялем в этот момент сидел Игорь Крутой. На кадрах можно услышать переговоры операторов и режиссера, некий Саня по рации сообщил другому: "Тенит этот козел на него". Эту фразу можно услышать на 35 секунде записи.
Поклонники пришли к выводу, что слово "козел" сказано в адрес Димаша, который отбрасывал тень на Крутого.
В комментариях к ролику на Саню обрушился шквал критики.
Однако есть и другое объяснение. "Козел" - это сленговое рабочее название штатива в среде профессиональных телевизионщиков. Имелось в виду, что тень от штатива падает на артиста и ракурс съемки портится.
Комментарии, по рейтингу, по дате