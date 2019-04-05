Глава Boeing подтвердил системный сбой в разбившихся авиалайнерах

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GoodZone 05 Апреля 2019 в 12:33:07
«После публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки», – сообщил глава Boeing, слова которого приводит ТАСС.
По словам Меленберга, эксперты корпорации «взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами с тем, чтобы завершить разработку и загрузить усовершенствованное программное обеспечение, которое исключит повторение трагедий, подобных катастрофам рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Завершение работ и сертификация этого программного обеспечения, по его словам, будет осуществлена «в ближайшие недели».
Тем временем The Washington Post сообщила, что корпорация Boeing, помимо сбоя в системе улучшения характеристик маневренности MCAS, признала наличие еще одной проблемы в программном обеспечении на самолетах Boeing 737 MAX.
Источники в Boeing на условиях анонимности рассказали, что речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. По их словам, именно из-за второй проблемы компания не смогла в установленные сроки предоставить обновление программного обеспечения на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.
«Очень неприятная ситуация, когда был один фактор, сыгравший роль в катастрофе, а затем через три недели вы находите еще один», – заявил один их источников изданию.
При этом в компании утверждают, что проблема «незначительная» и решение уже найдено.
Ранее стало известно, что пилоты разбившегося в марте эфиопского авиалайнера Boeing-737 MAX 8 после возникновения неполадок следовали установленным инструкциям и отключили так называемую систему MCAS, но так и не смогли выровнять самолет.
https://vz.ru/news/2019/4/5/971757.html
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