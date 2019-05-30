Министр Даленов пообещал подать в отставку из-за осуждённого за взятку подчинённого

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KAN13 30 Мая 2019 в 14:37:22
«Когда решение суда вступит в силу, я подам в отставку. Это моральная обязанность первого руководителя — подать в отставку. Насколько это была вина руководителя, будет определять уже вышестоящее руководство», — заявил глава ведомства.
Суд первой инстанции в Нур-Султане 30 мая приговорил директора департамента развития предпринимательства Министерства нацэкономики Асланбека Джакупова к трём годам лишения свободы.
Его задержали в апреле со взяткой в размере 500 тысяч тенге. Руслан Даленов возглавил министерство в феврале.
Приговор пока не вступил в силу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая заявил, что руководители должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений подчинённых.
«Первые руководители как в центре, так и на местах будут отвечать за своих подчинённых, уличённых в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы», — сказал глава государства.
источник: Informburo.kz
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