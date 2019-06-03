Статус жертвы в современном мире — это валюта

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danilov 03 Июня 2019 в 11:30:54
В общем, немецкая девушка Мария Софи Хингст отправилась на стажировку в Дублин (училась на историка), и завела блог, где рассказывала о своих еврейских предках, погибших во время Холокоста. Бложек стал популярным, девушку начали приглашать на всякие форумы, где она выступала от лица потомков жертв, принимала соболезнования и снисходительно напоминала немцам, что они все еще виноваты. Да, список погибших предков о 22 листах (!!!) девушка направила в еврейских мемориал «Яд Вашем».
В 2017 получила премию «блогер года».
Ну а потом историки заметили в ее «воспоминаниях» нестыковки и обратились в архив городка Штральзунд, откуда Мария и была родом. Выяснили, что все предки Хингст были нормальными немцами, и даже при дедушке жили вполне припеваючи. Сейчас Мария плачет и говорит, что придумала все это, потому что у нее была депрессия.
Она еще и про сирийских беженцев писала, а 2018 году она получила награду «Будущее Европы» от Financial Times.
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/marie-sophie-hingst-bloggerin-taeuscht-leser-medien-und-yad-vashem-archiv-a-1270189.html
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