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Скандалы
В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы
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Hairless 05 Июня 2019 в 16:32:13
Гей-парад в Тель-Авиве должен состояться 14 июня.
В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы. Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.
Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня.



https://www.unian.net/curiosities/10573722-v-tel-avive-pered-gey-praydom-vmesto-flagov-lgbt-povesili-flagi-litvy-socseti-foto.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 05.06.2019 в 17:21:24   # 722937

Таки это почти одно и тоже . .
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  EPon 05.06.2019 в 17:38:09   # 722940
Еврей хочет уехать из России. В ОВИРе его спрашивают: Абрам Моисеевич, почему вы хотите уехать? Что вас не устраивает?

— Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!

— А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?

— А вы посмотрите на тенденцию:
при Сталине за это расстреливали,
при Хрущёве и Брежневе — сажали и принудительно лечили,
сейчас это вошло в норму.

Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным!
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  ГОРЫНЫЧ 05.06.2019 в 18:11:27   # 722951
В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы

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  KapitanNemo 05.06.2019 в 18:37:23   # 722958
А где эти ипанные ортодоксы, которые в армии не хотят служить и боятся женской груди?
Или они положительно относятся к пидарам?
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  KAN13 05.06.2019 в 18:41:15   # 722959
Кстати , что-то в них есть такое .
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  старик 05.06.2019 в 18:57:52   # 722961
Надо же, как в тему!
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  КЕДЫ 05.06.2019 в 19:59:33   # 722969
А что такой лгбт-прайд и лгбт-ивент?
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