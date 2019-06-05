В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы

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Hairless 05 Июня 2019 в 16:32:13
В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы. Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.
Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня.
https://www.unian.net/curiosities/10573722-v-tel-avive-pered-gey-praydom-vmesto-flagov-lgbt-povesili-flagi-litvy-socseti-foto.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Таки это почти одно и тоже . .
— Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!
— А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?
— А вы посмотрите на тенденцию:
при Сталине за это расстреливали,
при Хрущёве и Брежневе — сажали и принудительно лечили,
сейчас это вошло в норму.
Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным!
KapitanNemo 05.06.2019 в 18:37:23 # 722958
Или они положительно относятся к пидарам?