Российские режиссеры поддержали блогера BadComedian

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danilov 05 Июня 2019 в 12:33:42
Бондарчук отметил, что ролики Баженова могут казаться грубыми, резкими и необъективными, но они являются неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии. Он признался, что сам смотрит все видео блогера и использует в своем мерчендайзе созданный BadComedian мем из фильма «Притяжение» «Ну вы знаете Руса». По словам Бондарчука, работа Баженова — это «новая российская блогосфера, новая российская кинокритика».
Кинематографист также указал на то, что компания Kinodanz постоянно упоминает Министерство культуры, которое, по словам режиссера, не имеет никакого отношения к выдвинутым к блогеру претензиям. Он попросил «не приплетать к делу других людей и организации».
Режиссер Владимир Бортко, в свою очередь, призвал BadComedian не бросать свой канал на YouTube. «Любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для отечественного кинематографа. В условиях же, когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства, критический взгляд становится особенно важным», — написал он в своем Facebook-аккаунте. При этом он добавил, что в данном случае «недостаточно фактической информации, чтобы судить, кто прав, а кто виноват».
Режиссер Александр Роднянский признался, что ему не нравятся видео BadComedian, а обзор на «Левиафан» показался ему несправедливым и неточным. «Критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире — здорового общества. Я могу быть согласен или не согласен с высказываниями конкретного влогера, но его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории», — высказался Роднянский в своем Instagram.
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