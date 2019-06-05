Скандал из-за кортежа с Gelandewagen в военной школе "Жас улан"

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danilov 05 Июня 2019 в 12:48:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
Страна остро нуждается в героях , но а мы пока что видим долба. . . в . Минобороны среагировали быстро , грамотно и правильно , таких начальников на улицу поганой метлой без предоставления другого места службы . Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать , разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение , за оскорбление мундира офицера и отправить служить в самые дальние В/Ч .
Раньше как-то к этому поспокойнее относились! Ребята радуются окончанию военной школы, вроде ничего из ряда вон выходящего не совершают, конечно дисциплина должна быть, ну чуть-чуть же ничего страшного!? Думаю причина вызывания всего этого понос и негодования среди интернет пользователей, это банальная зависть, и попытка поучить морали других, хотя по сути где-то глубоко в душе сами таковыми являются...
" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 08:23:31
" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:
...Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать, разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение...мне показалось что вас чуток жаба прессует!? Может вы гелик очень хотите, а у вас его нет, или отчислили из военной школы в свое время, не сбылись кое каике мечты!? Ну может и показалось, тогда извянки...
Цитата: jumanjiqz от 05.06.2019 10:41:04
Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 08:23:31
" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:
...Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать, разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение...мне показалось что вас чуток жаба прессует!? Может вы гелик очень хотите, а у вас его нет, или отчислили из военной школы в свое время, не сбылись кое каике мечты!? Ну может и показалось, тогда извянки...
Да нет ни какой "жабы" и "гелик" меня не интересует не нравится мне он , не накрывает . А вот форменная одежда должна человека дисциплинировать , но увы , мы наблюдаем обратное .
strannikpv 05.06.2019 в 20:32:43 # 722971
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 07:27:04
Страна остро нуждается в героях , но а мы пока что видим долба. . . в . Минобороны среагировали быстро , грамотно и правильно , таких начальников на улицу поганой метлой без предоставления другого места службы . Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать , разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение , за оскорбление мундира офицера и отправить служить в самые дальние В/Ч .
Страна остро нуждается в героях , но а мы пока что видим долба. . . в . Минобороны среагировали быстро , грамотно и правильно , таких начальников на улицу поганой метлой без предоставления другого места службы . Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать , разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение , за оскорбление мундира офицера и отправить служить в самые дальние В/Ч .
В их случае, разжалование до младшего лейтенанта это уже внеочередное присвоение офицерского звания! Это выпускники школы, пусть и с военным уклоном. Не факт что все выберут военную службу.
Согласен , косяк , на другом информационном портале говорилось о выпуске молодых лейтенантов . Вот сейчас ищу , чет найти не могу этих дезинформаторов .