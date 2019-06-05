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Скандалы
Скандал из-за кортежа с Gelandewagen в военной школе "Жас улан"
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danilov 05 Июня 2019 в 12:48:48
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  KAN13 05.06.2019 в 13:27:04   # 722889

Страна остро нуждается в героях , но а мы пока что видим долба. . . в . Минобороны среагировали быстро , грамотно и правильно , таких начальников на улицу поганой метлой без предоставления другого места службы . Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать , разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение , за оскорбление мундира офицера и отправить служить в самые дальние В/Ч .
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  строитель 05.06.2019 в 13:33:34   # 722890
Где то я такое уже видел
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  jumanjiqz 05.06.2019 в 13:52:01   # 722896

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  Zoggyla 05.06.2019 в 14:03:01   # 722898
Никакого креатива! Фсбшные копипасты. Блад, это даже не смешно.
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  KAN13 05.06.2019 в 14:23:31   # 722903

" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,

какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .
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  Yerla 05.06.2019 в 16:05:07   # 722918
мдяяя .. да сними ты форму .. и хоть на крыше сиди гелена в соплях в усмерть бухой .. сколько помню по молодости кентубасов-выпускников академии МВД .. всегда шли домой, переодевались и потом жгли по полной ..
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  jumanjiqz 05.06.2019 в 16:41:04   # 722930
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 08:23:31

" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .

Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:
...Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать, разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение...
мне показалось что вас чуток жаба прессует!? Может вы гелик очень хотите, а у вас его нет, или отчислили из военной школы в свое время, не сбылись кое каике мечты!? Ну может и показалось, тогда извянки...
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  KAN13 05.06.2019 в 17:48:41   # 722941
Цитата: jumanjiqz от 05.06.2019 10:41:04
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 08:23:31

" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,
какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .

Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:
...Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать, разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение...
мне показалось что вас чуток жаба прессует!? Может вы гелик очень хотите, а у вас его нет, или отчислили из военной школы в свое время, не сбылись кое каике мечты!? Ну может и показалось, тогда извянки...


Да нет ни какой "жабы" и "гелик" меня не интересует не нравится мне он , не накрывает . А вот форменная одежда должна человека дисциплинировать , но увы , мы наблюдаем обратное .
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  звукач 05.06.2019 в 18:53:34   # 722960
Одел форму,тем более офицерскую, будь любезен соответствовать офицерской чести.И выкрики визг уллюлюкание из окна авто никак не вяжется с этим.Мельчает офицерский корпус... честь отходит на задний план.Как молодых людей я их не осуждаю.. как офицеров считаю это крайне недостойное поведение.Сними форму и катайся хоть на болиде хоть на осле,нажрись до синих соплей.Сам носил форму более 10ти лет,и однозначно могу сказать - наказать весь выпуск,что бы в самом страшном сне помнили что такое этикет офицера.Теперь касаемо что типа руководство школы узнало в последний момент)) ну да... а КПП они на невидимых геликах проехали... кто дал разрешение? Как то так.... Всему выпуску по месту направления службы сопроводительное письмо на имя командира части,и пусть он дручит этих лейтенантов по полной программе с полгодика годик.
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  старик 05.06.2019 в 19:13:49   # 722966
Вот эти мажорики защитники Отечества? Ну-ну!
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  Бекел 05.06.2019 в 19:28:16   # 722967
Вообще то они не офицеры, а выпускники школы то бишь суворовцы. И высшее звание у них макс сержант и то за отличную учебу и дисциплину. А директора наказали за то что он допустил проникновение чужих людей (гелены) НА ТЕРРИТОРИЮ ШКОЛЫ. а это режимный обьект (наличие арсенала). А так скромность украшает мужчин.
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  strannikpv 05.06.2019 в 20:32:43   # 722971
Красивее было бы,еслибы они строем промаршировали по улицам города в парадной форме
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  NАVIGATOR 05.06.2019 в 20:52:05   # 722972
Цитата: KAN13 от 05.06.2019 07:27:04

Страна остро нуждается в героях , но а мы пока что видим долба. . . в . Минобороны среагировали быстро , грамотно и правильно , таких начальников на улицу поганой метлой без предоставления другого места службы . Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать , разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение , за оскорбление мундира офицера и отправить служить в самые дальние В/Ч .

В их случае, разжалование до младшего лейтенанта это уже внеочередное присвоение офицерского звания! Это выпускники школы, пусть и с военным уклоном. Не факт что все выберут военную службу.
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  KAN13 05.06.2019 в 23:05:32   # 722977

Согласен , косяк , на другом информационном портале говорилось о выпуске молодых лейтенантов . Вот сейчас ищу , чет найти не могу этих дезинформаторов .
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