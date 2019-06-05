Скандал из-за кортежа с Gelandewagen в военной школе "Жас улан"

Цитата: KAN13 от



" jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,

какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? . " jumanjiqz " , ", это банальная зависть, " ,какая зависть ? , вы о чем ? , чему завидовать ? , этому дебилизму ? .

...Понтовитых выпускников - приматов торчащих из всех щелей авто надо тоже наказать, разжаловать до младших лейтенантов за не этичное поведение...

Судя по тому как вы их к "анафеме" придаете и оскорбляете, Quote:мне показалось что вас чуток жаба прессует!? Может вы гелик очень хотите, а у вас его нет, или отчислили из военной школы в свое время, не сбылись кое каике мечты!? Ну может и показалось, тогда извянки...