Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»

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GoodZone 12 Июня 2019 в 16:13:49
Компания Group-IB опубликовала полный отчет по перепроверке результатов голосования финала и полуфинала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Экспертиза подтвердила, что в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова производились накрутки, общее число которых составило 41 тысячу голосов. По данным компании, накрутки велись с двух групп номеров. Первая из них использовалась для накрутки звонков и состояла из почти 9,5 тысячи телефонных номеров, идущих подряд. Всего с них поступило почти 33,2 тысячи голосов. Вторая группа использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов. Выявить их удалось благодаря ошибке злоумышленников, которые случайно поместили в текст сообщения дополнительные данные (к примеру, время отправления). Компания также обнаружила и другие аномалии в голосовании на проекте. Для этого специалисты исключили из анализа использовавшиеся для накрутки группы.
Эксперты выявили странности в частоте голосования
Group-IB выяснила, что за участника под номером 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова) резко начали голосовать с самого начала ее выступления. В финале, где один из трех конкурсантов попадает в суперфинал, за девочку поступало до 300 голосов в секунду, при том что у соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду. Похожая ситуация была и в суперфинале.
Много голосов за Абрамову было отдано с одинаковых номеров
Среднее количество голосов, отданных за дочь Алсу с одного телефона, равняется 8. У остальных участников этот показатель равен 1,5. Благодаря такому рекорду, Абрамова смогла суммарно набрать больше голосов, однако количество проголосовавших за нее уникальных номеров по сравнению с занявшим второе место Ержаном Максимом, было в 2 раза меньше в финале и почти в 6 раз меньше в суперфинале. Также Group-IB отмечает, что подобной аномалии не отмечалось с 2015 года за все сезоны шоу «Голос» в России, включая взрослые и детский проекты. По данным экспертов, раньше за конкурсанта в среднем отдавали 1,33 голоса с одного телефона.
Group-IB назвала аномально голосовавшие за Абрамову регионы
Наиболее активно за Абрамову голосовали жители Башкирии, а также Курской и Ульяновской области. В этих регионах участница получила абсолютное большинство голосов. Особенно сильно дочь Алсу поддерживали в Башкирии: за нее было отдано 97 процентов голосов в республике. Согласно исследованиям, в целом самыми активными в голосовании оказались Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан и Татарстан, а также Курская, Ростовская и Ульяновская области. Эксперты не увидели ничего аномального в голосовании жителей столицы и Санкт-Петербурга, так как именно они традиционно являются лидерами голосования за конкурсантов.
Компания опровергла информацию о вмешательстве в голосование
Аудиторы Group-IB нашли в системе голосования ряд уязвимостей, которыми могли воспользоваться злоумышленники. Однако по словам экспертов, вмешательства извне не было. «Не обнаружено фактов, свидетельствующих о несанкционированном доступе к системе, а также об удалении или модификации информации со стороны сотрудников компании-агрегатора или третьих лиц», — говорится в отчете компании.
Эксперты отказались обвинять кого-либо из конкурсантов
Group-IB высказалась категорически против использования данных из отчета для оценки этической стороны вопроса или обвинений, направленных на детей или их родителей. Ранее, в начале июня, пользователи Instagram затравили Алсу после того, как она рассказала о сделанном ее дочерью пожертвовании на благотворительность. В ответ певица назвала обидчиков гиенами.
Итоги финала шоу были аннулированы
Абрамова одержала победу в «Голос. Дети» с большим отрывом от остальных участников: в финале она набрала 61,8 процента голосов, а в суперфинале, куда прошли трое, завоевала 56,5 процента голосов. Телезрители посчитали такой результат подозрительным, после чего Первый канал решил привлечь Group-IB для проверки итогов голосования. В четверг, 16 мая, после получения первых результатов расследования Первый канал отменил результаты финала «Голос. Дети». 24 мая в эфир вышел специальный выпуск шестого сезона, по итогам которого победителями признали всех девятерых финалистов. Каждому вручили по миллиону рублей, а также предложили записать свои композиции при поддержке Universal Music. Пресс-служба Первого канала заявила, что считает инцидент с накрутками исчерпанным и постарается не допустить подобного в будущем. По словам генерального директора телеканала Константина Эрнста, шоу «Голос. Дети» не будет отменено и продолжит выходить в эфир.
https://lenta.ru/brief/2019/06/11/golos_the_end/
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