Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова…

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июня 2019 в 18:03:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 14.06.2019 13:08:36Точнее сместил их на другую должность?
Царь уволил 2х опричников.
Царь уволил 2х опричников.
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 15:50:43
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.
Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...
Цитата: arhar от 14.06.2019 16:03:03это есть протокол.
Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 15:50:43
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.
Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...
ЗЫ. Ну вот такие у них правила и должностные инструкции. Иначе - анархия и папа - портвейн.