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Скандалы
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова…
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danilov 14 Июня 2019 в 18:03:04
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  arhar 14.06.2019 в 19:08:36   # 723958
Царь уволил 2х опричников.
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  Сила 14.06.2019 в 21:11:07   # 723976
Цитата: arhar от 14.06.2019 13:08:36
Царь уволил 2х опричников.
Точнее сместил их на другую должность?
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  Zoggyla 14.06.2019 в 21:50:43   # 723983
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.
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  arhar 14.06.2019 в 22:03:03   # 723988
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 15:50:43
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.

Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...
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  Zoggyla 14.06.2019 в 22:05:52   # 723991
Цитата: arhar от 14.06.2019 16:03:03
Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 15:50:43
Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал.

Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...
это есть протокол.
ЗЫ. Ну вот такие у них правила и должностные инструкции. Иначе - анархия и папа - портвейн.
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