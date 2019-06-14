Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова…

Цитата: Zoggyla от

Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству. чё подали, то и подписал. Ну да, царь всех генералов знает в лицо и по отчеству.чё подали, то и подписал.

Но при этом сам министр вд ходотайствовал об отстранении этих генералов. То есть министр не может уволить своих подчиненных без разрешения свыше...