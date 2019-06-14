Главный "полицейский" страны ответил, почему он не пришел на митинг

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danilov 14 Июня 2019 в 20:40:25
Не хотел писать, но ладно, отвечу всем тем кто отмечает меня, пишет и кричит в мою сторону, якобы, почему я не на митинге?! Да с хера ли я там потерял? Чтоб при виде спецназа вы как тараканы разбежались, видел я кто с Ренатом пришёл и кто с ним остался. Остальные забыли зачем пришли и пошли шуметь и громить город. А ведь в этот момент под шумиху можно убить, изнасиловать, обворовать. Многие умники и умницы, не буду говорить кто, пишут что я спрятался. Я спрятался не от политики, я спрятался от вас! Когда я обращаюсь к президенту за детей, когда я пишу Акиму, когда я говорю правду министру и получаю звонки от аппарата президента, когда мама седеет от моих высказываний и держится за сердце, Я не чувствую за спиной Вас! Я не вижу поддержки! Только комменты "как ты не боишься?" "Мейржан, за тобой выехали" "узбек, уезжай в свой Узбекистан" "мангурт" "не шути с ними" "против системы не попрёшь". Получается когда тишина, я Узбек, а когда кипишь я местный Батыр? Вы определитесь! Я не позову и не пойду на митинг, мы не созрели и не знаем что такое мирный митинг, в пример вам Жанаозен, народ вышел на митинг, а в конце начал грабить своих же и сжигать город, потом стрельба, смерть и забыли. Я не горю желанием брать ответсвенность за чью то жизнь, за жизнь единственного сына, отца, брата, дочери, которые пойдут за мной. За один день ничего по меняешь, нужны конструктивные действия, и не подстрекайте других сидя дома. Восстание ведёт к бедности, а бедность ведёт к восстанию! Нас ждут перемены, я уверен, но не так!
https://www.instagram.com/p/Byn374-nE0T/
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Цитата: Zoggyla от 14.06.2019 16:20:51
На фото чувак, который гей-клаб спасал?
На фото чувак, который гей-клаб спасал?