Southwest Airlines требуют от Boeing возместить потери от запрета на полеты MAX

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июня 2019 в 11:34:38
По его словам, ассоциации пилотов Southwest Airlines через Министерство юстиции США "добивается от Boeing компенсации и возмещения издержек за каждый потерянный доллар". Объединение не уточнило пока, в какую сумму оно оценивает свои потери. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет $8,5 млн каждый месяц простоя самолетов данной серии.
Эта авиакомпания Southwest Airlines ранее в этом месяце продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 5 августа до 2 сентября. Данное решение предусматривает отмену в среднем около 100 авиарейсов каждый день. Ранее об аналогичном шаге объявила авиакомпания American Airlines. Она продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAXс 19 августа до 3 сентября.
В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.
Комментарии, по рейтингу, по дате