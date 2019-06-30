Bloomberg: софт для Boeing 737 MAX писали программисты-«гастарбайтеры»

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danilov 30 Июня 2019 в 10:29:41
Boeing разрабатывал программное обеспечение для своей трагически известной модели 737 MAX в условиях попыток резко снизить корпоративные расходы. Для этого компания массово сокращала квалифицированный персонал и отдавала работу на аутсорсинг малоопытным инженерам, которые зачастую работали всего $9 в час, пишет Bloomberg. По информации агентства, к разработке привлекались субподрядчики из стран со слаборазвитой аэрокосмической отраслью, вроде Индии.
Например, программный код для модели писали и тестировали сотрудники индийской HCL Technologies, многие из которых только-только закончили колледж. Работа над программным обеспечением шла медленно, так как требовала множества согласований и исправлений из-за плохо написанного кода, сообщил Bloomberg бывший инженер Boeing Марк Рэйбин.
«У нас были проблемы с индийской командой», - вспоминает Чарльз Лавджой, бывший инженер-испытатель Boeing. - Формально они выполняли все требования но могли бы делать все намного лучше».
Впрочем решение компании привлечь для работы индийцев могло преследовать и другие цели помимо сокращения издержек, отмечают журналисты агентства. Например, именно эта стратегия могла принести Boeing контракт от Индии на покупку военных и гражданских самолетов объемом $22 млрд, который американцы получили в январе 2017 года.
Контракт, в частности, предусматривал поставку 100 самолетов модели 737 MAX 8 и стал крупнейшим за всю историю между Boeing и Индией (обычно эта страна работает с Airbus). На американцев работали разработчики и еще одной индийской компании, Cyient, которую в 2011 году Boeing даже внес в список «поставщиков года».
«Нашел быстрый обходной путь решения производственной проблемы, который позволил избежать отсрочки тестовых полетов 737 MAX», - написал в интернете сотрудник HCL. - Отсрочка каждого полета стоила бы Boeing огромных денег».
Впрочем, по заявлению компании, систему MCAS, которая предположительно послужила причиной авиакатастроф в прошлом октябре и этом марте, разрабатывала не HCL Technologies. Кроме того, американцы утверждают, что индийцы не занимались и сигнальным освещением фюзеляжа самолета, с которым, как выяснилось после аварий, также были проблемы. Однако некоторые бывшие сотрудники Boeing сомневаются, что эти работы выполнял квалифицированный персонал.
«Boeing делал все мыслимые и немыслимые вещи для сокращения издержек, включая переезд из Пьюджет-саунд, так как работать там становилось слишком дорого», - сообщил Bloomberg Рик Людке, бывший инженер компании, уволенный в 2017 году. - «Все это понятно с точки зрения бизнеса. Однако со временем выяснилось, что из-за таких вещей дизайнеры из Пьюджет-саунд разучились заниматься дизайном».
http://www.profinance.ru/news/2019/06/29/btbv-bloomberg-soft-dlya-boeing-737-max-pisali-programmisty-gastarbajtery.html
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По другой трактовке, индусский код — жаргонное нарицательное название для программного кода крайне низкого качества, использующего простые, но порочные принципы «copy-paste», «главное — завалить, а там запинаем», «шапкозакидательство». Также известен как «write only», или (в пику принципу «написано однажды — читается везде») — «написанное однажды — лучше не читать».