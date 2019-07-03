Zakon.kz ссылаясь на сомнительные источники сообщил о заведении дела на Акишева

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danilov 03 Июля 2019 в 16:58:34
По сообщению канала, расследование идет полным ходом и до логического завершения осталось ждать совсем недолго.
В качестве одной из причин уголовного преследования приводятся действия с акциями Казатомпрома, которые ЕНПФ выкупил на Лондонской бирже и выложил на KASE, где ими впоследствии торговали.
Вторая причина - "игрушки" с курсом тенге. Сообщается, что аудиторы выявили ряд нарушений и обнаружили компании, которые на этом очень хорошо заработали.
Редакция сайта обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в Генеральную прокуратуру.
Данияр Акишев руководил Национальным банком РК с ноября 2015 года по февраль 2019 года.
https://www.zakon.kz/4976129-na-daniyara-akisheva-zaveli-ugolovnoe.html
В СМИ появилась информация. Якобы на Данияра Акишева завели уголовное дело.
Мы позвонили в канцелярию Первого Президента (Акишев работает помощником Елбасы). Там говорят, что никаких официальных бумаг от органов не получали.
"Данияр Акишев находится на рабочем месте. Обычно, если это уголовное дело, приходят в офис, ставят в известность руководство. Но ничего не было", - рассказал пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай.
Информация относительно Данияра Акишева
Генеральная прокуратура сообщает, что по состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего Председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы.
Сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел касающихся его не располагаем.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Данияр Акишев прокомментировал слухи об уголовном деле
Данияр Акишев прокомментировал появившиеся слухи, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В телефонном разговоре бывший глава Нацбанка заявил, что информация о якобы начатом уголовном расследовании в отношении него не соответствует действительности.
"Генеральная прокуратура дала разъяснение: никаких уголовных дел нет... Я нахожусь на работе. Наша пресс-служба при необходимости даст сообщение. Я на работе, никаких уголовных дел нет. Эта новость (об уголовном преследовании) не соответствует действительности", - сообщил Tengrinews.kz Данияр Акишев.
Он отметил, что при необходимости напишет заявление в соответствующие органы.
"Отрабатываем сейчас с Канцелярией Первого Президента этот вопрос. И, скорее всего, мы направим в правоохранительные органы, чтобы посмотрели, есть ли ответственность за распространение недостоверной информации", - сказал Данияр Акишев.
Ранее в Генеральной прокуратуре официально сообщили, что по состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Данияра Акишева не зарегистрированы.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Данияр Акишев якобы находится под следствием.
Бывший председатель Нацбанка Данияр Акишев 9 апреля 2019 года был назначен помощником Первого Президента. С ноября 2015-го по февраль 2019 года он занимал пост председателя Национального банка.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/daniyar-akishev-prokommentiroval-sluhi-ob-ugolovnom-dele-372944/