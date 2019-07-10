Айсултану Назарбаеву официально выдвинули обвинения в Королевском суде Англии – BBC

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
NАVIGATOR 10 Июля 2019 в 09:29:07
«В Королевском суде лондонского района Сазарк прошли предварительные слушания по делу 28-летнего Айсултана Назарбаева – внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он обвиняется в том, что, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них», - говорится в сообщении в пятницу.
Отмечается, что предварительные слушания по делу выпускника Королевской военной академии в Сандхерсте начались 4 июля. Они идут в открытом для прессы режиме.
«Обвиняемый пока находится под стражей, свою вину в нападении на полицейских он отрицает. Айсултан Назарбаев сидел в специальной комнате с прозрачными стенами в центре большого зала суда – в сопровождении охранника. За все заседание он не произнес ни слова, впрочем, вопросов у сторон к нему и не было. Обвинитель Грегор Маккинли рассказал, что Айсултан Назарбаев 3 июня этого года устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона, выходил на балкон, грозил спрыгнуть с него и кричал, что покончит с собой», - сказано в сообщении.
5 июня сцена, по версии обвинения, повторилась в одной из квартир в центре города - и тогда уже соседи вызвали полицию.
«Айсултан Назарбаев вел себя крайне агрессивно, вновь угрожал покончить жизнь самоубийством, напал на приехавшего по вызову констебля Росса Самбрука, ударил его в грудь и укусил за левую руку. Полицейский в ответ применил электрошокер», - сказал Маккинли.
Айсултан Назарбаев обвинен в причинении вреда человеку и в повреждении имущества. Его задержали и доставили в полицию. Как отмечается, не называя имен, обвинитель Маккинли сообщил, что в полицию поступил звонок от «представителя казахстанских властей», который, предположительно, планировал замять инцидент, чтобы «не позорить» семью Назарбаевых, однако полицейские «вступать в контакт отказались».
«Айсултан Назарбаев употреблял кокаин, и этим вызвано его агрессивное поведение», - добавил гособвинитель.
По данным обвинения, паспорт внука экс-президента Казахстана сейчас изъят. Маккинли обратил внимание суда на то, что высокопоставленная семья обвиняемого может помочь получить ему дипломатический паспорт с тем, чтобы он покинул Великобританию и избежал ответственности – и призвал не допустить этого.
Также BBC обращает внимание на распространенную 3 июля версию одного из казахстанских СМИ.
«Казахстанское издание Zakon.kz со ссылкой на неназванных друзей Айсултана Назарбаева рассказало, что никакого дебоша он 5 июня не устраивал. Якобы его знакомая девушка нечаянно заперла квартиру снаружи и попросила открыть ее, попав внутрь через окно. Это увидели соседи и вызвали полицию, а полиция якобы сама была груба «обладателями азиатской внешности», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что адвокат Назарбаева Алисдэйр Уильямсон сути дела на предварительных слушаниях не касался и заверил, что его клиент крайне уважительно относится к британским законам, и слова о том, что он может скрыться, «оскорбительны для него».
«Адвокат предложил отпустить Айсултана Назарбаева под залог в 90 тыс. фунтов (около Т43,4 млн – КазТАГ) и дать ему находиться в той квартире, где он живет – с ограничениями. Например, он будет обязан ежедневно отмечаться в полиции и ночевать дома. Кроме того, адвокат признал наркотическую зависимость у своего клиента и сказал, что сейчас идут поиски подходящей клиники для него», - сказано в сообщении.
BBC указывает на то, что сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем Facebook признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.
«Судья Филипп Барбел на заседании 4 июля сказал, что готов отпустить Назарбаева под залог, но только при условии, что тот сразу ляжет на реабилитацию в клинику, желательно в Priory – известную клинику для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации музыканты Эмми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп. Теперь задача людей из окружения Айсултана Назарбаева – убедить клинику провести оценку его состояния и подтвердить необходимость госпитализации. Иначе он останется под стражей», - резюмирует британский ресурс.
Напомним, 3 июля британские СМИ сообщили о том, что Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана обвиняется в нанесении полицейскому Россу Сэмбруку (Ross Sambrook) очень серьезного укуса, когда тот 5 июня обнаружил его в квартире в Ковент-Гардене (фешенебельный район Лондона).
https://kaztag.kz/ru/news/aysultanu-nazarbaevu-ofitsialno-vydvinuli-obvineniya-v-korolevskom-sude-anglii-bbc
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 10.07.2019 в 10:16:36 # 726239
Хороший мальчик , достойное воспитание .
Алкоголь признали опаснее героина
Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации ООН
...
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации ООН
...
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Цитата: Ал от 10.07.2019 05:15:16
Quote:
Алкоголь признали опаснее героина
Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации ООН
...
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Глобальная комиссия по наркополитике призывает к пересмотру классификации ООН
...
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Тот же Кэмерон "прославился" участием в специфических "ритуалах" в свои студенческие годы.
Так что употребление "веществ" не всегда является критерием успешности политиков...
Дополнение к предыдущему комменту Quote:
Aлександр Хабаров, 07.07.19, 11:11
Глупые критерии оценки. Как в том анекдоте 80-х годов про вычислительную машину, в которую завели параметры калорийности продуктов, параметры потребления калорий при диете и вычислили оптимальную диету - 200 литров уксуса в неделю. Если героин, кокаин или марЬИВАанНа станут столь же распространены и доступны, как алкоголь, последствия их употребления в рамках применявшейся системы оценки будут тяжелее, чем у алкоголя.
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Глупые критерии оценки. Как в том анекдоте 80-х годов про вычислительную машину, в которую завели параметры калорийности продуктов, параметры потребления калорий при диете и вычислили оптимальную диету - 200 литров уксуса в неделю. Если героин, кокаин или марЬИВАанНа станут столь же распространены и доступны, как алкоголь, последствия их употребления в рамках применявшейся системы оценки будут тяжелее, чем у алкоголя.
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4024336
Quote:
10.07.2019, 02:53
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4026164?from=hotnews
Alex Miklas, 10.07.19, 9:41
1 нравится
Со своими стульями пускай приезжают или стоя заседают.
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4026164?from=hotnews
Alex Miklas, 10.07.19, 9:41
1 нравится
Со своими стульями пускай приезжают или стоя заседают.
Цитата: Ара горный от 10.07.2019 04:16:36
Попытка применить телефонное право в UK, закончилась полным провалом.
Попытка применить телефонное право в UK, закончилась полным провалом.
На взгляд с моей "колокольни", то скорее, - попытка "договориться", чтобы от суда "отмазать".
Понятие телефонного права под собой давление подразумевает...
Нормально, чего там...
Цитата: Hairless от 10.07.2019 07:02:00Опять же Quote:
В Британии нашли мертвым арабского шейха http://www.titus.kz/?previd=105591
...
Тридцатидевятилетний Халид Аль Касими был третьим сыном правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.
...
...
Тридцатидевятилетний Халид Аль Касими был третьим сыном правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.
...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шарджа_(эмират)
Есть на кого равняться...