Эксперт, рассказавший о смерти Бердымухамедова извинился за дезинформацию

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едридмадрид 22 Июля 2019 в 10:14:10
«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником», – написал Рубаев на своей странице в Facebook. (Орфография сохранена)
Отметим, что изначально о смерти Бердымухамедова Рубаев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», ссылаясь на свои источники в бизнес-среде.
В то же время российское интернет-издание Lenta сообщило со слов своего источника в политических кругах страны о том, что президент Бердымухамедов улетел в Германию к больной матери, о чем ранее сообщала «Хроника Туркменистана».
«[Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели», — сказал он.
Отметим, что в мае этого года в Ашхабад в срочном порядке вылетела бригада врачей из Турции. Вероятно в срочной помощи нуждалась мать президента.
https://www.hronikatm.com/2019/07/fup-uck/
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