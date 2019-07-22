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Скандалы
Эксперт, рассказавший о смерти Бердымухамедова извинился за дезинформацию
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едридмадрид 22 Июля 2019 в 10:14:10
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, с заявления которого в российских СМИ пошла волна сообщений о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова опроверг свое заявление.

«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником», – написал Рубаев на своей странице в Facebook. (Орфография сохранена)

Отметим, что изначально о смерти Бердымухамедова Рубаев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», ссылаясь на свои источники в бизнес-среде.

В то же время российское интернет-издание Lenta сообщило со слов своего источника в политических кругах страны о том, что президент Бердымухамедов улетел в Германию к больной матери, о чем ранее сообщала «Хроника Туркменистана».

«[Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели», — сказал он.

Отметим, что в мае этого года в Ашхабад в срочном порядке вылетела бригада врачей из Турции. Вероятно в срочной помощи нуждалась мать президента.

https://www.hronikatm.com/2019/07/fup-uck/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 22.07.2019 в 10:32:25   # 727139
Так, так, так! А ведь многие, в том числе и в Туркмении, отписали, мягко говоря, нелицеприятные комментарии на новость о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Интересно, насколько человек,в этой стране, пополнится общество "Трудовые резервы"?
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  Skype 22.07.2019 в 14:56:01   # 727149
И снова улыбка безграничного счастья озарила туркменские лица, ненадолго правда
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