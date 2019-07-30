Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой

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danilov 30 Июля 2019 в 10:49:41
Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Мать Хингст считает, что ее дочь покончила с собой. Результаты вскрытия пока неизвестны.
Мари Софи Хингст получила широкую известность после серии публикаций о своих еврейских родственниках, большинство из которых якобы погибли во время Холокоста. В 2017 году ее назвали "Блогером года".
Позже выяснилось, что ее предки были обычными немецкими протестантами. Оказалось также, что она не только придумывала истории, но и составила список из 22 несуществующих жертв Холокоста в мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Хингст призналась в фальсификациях, объяснив свой поступок депрессией, которая началась у нее после переезда в Дублин. Незадолго до смерти она дала интервью Irish Times, в котором призналась, что после разоблачения чувствует себя загнанной в угол.
https://ria.ru/20190729/1556971503.html