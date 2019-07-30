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Скандалы
Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой
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danilov 30 Июля 2019 в 10:49:41
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Немецкий историк и блогер Мари Софи Хингст, выдумавшая себе еврейских предков, якобы погибших в Холокосте, найдена мертвой в своей постели дома в Дублине, сообщает iLaw Journals University News.

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Мать Хингст считает, что ее дочь покончила с собой. Результаты вскрытия пока неизвестны.

Мари Софи Хингст получила широкую известность после серии публикаций о своих еврейских родственниках, большинство из которых якобы погибли во время Холокоста. В 2017 году ее назвали "Блогером года".

Позже выяснилось, что ее предки были обычными немецкими протестантами. Оказалось также, что она не только придумывала истории, но и составила список из 22 несуществующих жертв Холокоста в мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Хингст призналась в фальсификациях, объяснив свой поступок депрессией, которая началась у нее после переезда в Дублин. Незадолго до смерти она дала интервью Irish Times, в котором призналась, что после разоблачения чувствует себя загнанной в угол.

https://ria.ru/20190729/1556971503.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 30.07.2019 в 11:32:00   # 727631
И зачем такое придумывать?
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  Zoggyla 30.07.2019 в 11:38:54   # 727632
Чешская старушка недовольна разоблачением своих выдумок об ужасах сталинских лагерей
А зачем такое выдумывать?
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