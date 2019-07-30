Глава МВД назвал позором пытки в колонии в Заречном

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danilov 30 Июля 2019 в 11:10:10
"Данный инцидент является одним из позорных фактов нашей уголовно-исполнительной системы. В настоящее время изучено 40 видео- и аудиозаписей, которые были сделаны внутри данного учреждения, по которым видно, что в двух применялись пытки в отношении осужденных, в остальных это злоупотребление и превышение полномочий, а также нарушение режима содержания со стороны работников данного учреждения", - заявил Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
По его словам, 14 сотрудников колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, семь из них были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в том числе два заместителя начальника данного учреждения.
"Вчера в результате оперативных мероприятий задержаны пять сотрудников данной колонии, возбуждено два уголовных дела, одно - департаментом собственной безопасности, одно - спецпрокурором. Для объективности дела переданы в прокуратуру Алматинской области. Из пяти задержанных - один заместитель начальника учреждения", - сообщил министр.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mvd-nazval-pozorom-pyitki-v-kolonii-v-zarechnom-375196/
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Практичный 30.07.2019 в 12:13:23 # 727637
Цитата: Практичный от 30.07.2019 06:13:23
Ребят,а почему за это дисц.взыскание? А не уголовка?
Ребят,а почему за это дисц.взыскание? А не уголовка?
Потому что это позор, а не преступление.