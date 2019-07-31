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Скандалы
Брата Си Цзиньпиня поймали на отмывании денег в Австралии
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danilov 31 Июля 2019 в 14:05:12
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег, организованной преступности и в лоббировании интересов Китая на территории Австралии. Следствие также пытается раскрыть источник доходов брата главы КНР. По данным издания, только в одном казино 61-летний Мин Чаи оставил около 40 млн долларов.



https://www.wsj.com/articles/chinese-presidents-cousin-draws-scrutiny-of-australian-authorities-11564500031

PS
Брату Си повезло, ведь, как ни странно, он является гражданином Австралии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 31.07.2019 в 14:12:44   # 727772
В чем ему повезло? Пока следствие упорно пытается навестить ему продвижение интересов Поднебесной и это вряд ли расходится с политической линией КПК. Ну а деньги), финансирование такой деятельности должно же быть.
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  spy 31.07.2019 в 14:19:36   # 727773
Повезло с тем что он не гражданин Китая, так бы расстрел ему светил...
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  Zoggyla 31.07.2019 в 14:22:41   # 727774
Цитата: spy от 31.07.2019 08:19:36
Повезло с тем что он не гражданин Китая, так бы расстрел ему светил...
вы внимательно читали? С чего вы взяли, что он не резидент КНР в Австралии.
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