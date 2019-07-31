Брата Си Цзиньпиня поймали на отмывании денег в Австралии

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danilov 31 Июля 2019 в 14:05:12
https://www.wsj.com/articles/chinese-presidents-cousin-draws-scrutiny-of-australian-authorities-11564500031
PS
Брату Си повезло, ведь, как ни странно, он является гражданином Австралии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: spy от 31.07.2019 08:19:36вы внимательно читали? С чего вы взяли, что он не резидент КНР в Австралии.
Повезло с тем что он не гражданин Китая, так бы расстрел ему светил...
Повезло с тем что он не гражданин Китая, так бы расстрел ему светил...