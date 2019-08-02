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Скандалы
Сспецоперация по поимке наркоторговцев закончилась скандалом
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danilov 02 Августа 2019 в 10:13:41
Подозреваемый оказался родственником сожженного полицейского.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 02.08.2019 в 11:18:03   # 727963
Даже обезьяны в ООН понимают ка к все связано
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  Che 02.08.2019 в 17:18:04   # 727995
Менты это легальный бандитизм
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