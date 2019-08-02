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Скандалы
Сспецоперация по поимке наркоторговцев закончилась скандалом
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danilov 02 Августа 2019 в 10:13:41
Подозреваемый оказался родственником сожженного полицейского.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Практичный
02.08.2019 в 11:18:03
# 727963
Даже обезьяны в ООН понимают ка к все связано
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Che
02.08.2019 в 17:18:04
# 727995
Менты это легальный бандитизм
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