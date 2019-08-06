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Скандалы
Главное на публику сыграл
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danilov 06 Августа 2019 в 14:07:28
Помните народного героя — акима СКО? В мае он не позволил акимату Петропавловска купить 2 новеньких авто за 23 млн тенге. Помните? Вмешался, не разрешил, говорит — надо тратить на народ. Закупку под народное улюлюканье отменили тогда. А через некоторое время, его собственное ХОЗУ («Хозяйственное управление» КГУ «Аппарат акима Северо-Казахстанской области») объявила конкурс на покупку 3-х новых авто — выиграл тендер АО «Азия Авто».
Акимат потратил и уже получил 3 машинки за 40 млн. Одна из них — Kia Stinger GT. Это топовая комплектация.


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  htmaker 06.08.2019 в 14:11:21   # 728130
Портал гос закупок можно смело переименовать в портал по отмывке гос. бюджета
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  shlenchak 06.08.2019 в 15:12:30   # 728135
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
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  Практичный 06.08.2019 в 15:36:48   # 728137
Вот что они на приорах не ездят?
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  Epihot 06.08.2019 в 15:38:59   # 728138
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
вроде у нас их не собирают
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  koshkoed 06.08.2019 в 16:18:03   # 728145
Цитата: Epihot от 06.08.2019 09:38:59
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
вроде у нас их не собирают

У нас все собирают что захочешь. Приходит эскалейт и отдельно зеркало заднего вида и 2 шурупа.
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  shlenchak 06.08.2019 в 22:53:20   # 728170
Цитата: Epihot от 06.08.2019 09:38:59
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
вроде у нас их не собирают

вот именно пусть ездят на отечественном автопроме!!! под грифом сделано в казахстане, а ещё лучше пусть ездят на собственно созданной марке авто, нет такой значит на общественном транспорте
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