Главное на публику сыграл

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danilov 06 Августа 2019 в 14:07:28
Акимат потратил и уже получил 3 машинки за 40 млн. Одна из них — Kia Stinger GT. Это топовая комплектация.
( 74.88Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 06.08.2019 в 15:36:48 # 728137
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30вроде у нас их не собирают
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
Цитата: Epihot от 06.08.2019 09:38:59
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30вроде у нас их не собирают
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
У нас все собирают что захочешь. Приходит эскалейт и отдельно зеркало заднего вида и 2 шурупа.
Цитата: Epihot от 06.08.2019 09:38:59
Цитата: shlenchak от 06.08.2019 09:12:30вроде у нас их не собирают
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
пусть обоснует зачем акимату киа стингер, ладно они пиздели что им джипы нужны, а за стингер чем обоснует??? и че стингер у нас собирается???
вот именно пусть ездят на отечественном автопроме!!! под грифом сделано в казахстане, а ещё лучше пусть ездят на собственно созданной марке авто, нет такой значит на общественном транспорте