Казахстанские юристы судятся с операторами мобильной связи из-за сертификата безопасности

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danilov 06 Августа 2019 в 17:07:54
Казахстанские юристы судятся с операторами мобильной связи. Причиной стал тот самый сертификат, о котором говорят уже несколько месяцев. Адвокат Станислав Лопатин рассказал корреспонденту Zakon.kz о текущем положении дел.
С середины лета казахстанцы ищут ответ на вопрос, что такое сертификат безопасности, нужен ли он, и действительно ли он даст ту самую безопасность. В Правительстве РК уверяют – это необходимый шаг, который поможет уберечь казахстанцев от мошенников, террористов, хакеров и прочих угроз. Вместе с тем возникает другой вопрос – не будет ли этот сертификат считывать и другой "личный" трафик.
К слову, чиновники твердят, что установка сертификата - дело добровольное. Однако на сайтах мобильных операторов черным по белому написано: устанавливать сертификат необходимо в связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денег с банковских счетов. И добавляют, что у сертификата безопасности нет доступа к персональным данным пользователей.
Казахстанские юристы тоже взяли это на заметку и обратились к отечественным операторам. Иски были поданы в Нур-Султане, Алматы и Караганде. Ответчиками являются ТОО "Кар-Тел" (Beeline), Kcell и Altel.
6 августа 2019 года должен был пройти суд в Алматы с участием Beeline.
- По существу судиться пока не получилось. Beeline – это первый, с кем начали суды. В Нур-Султане сказали, что попросили суд оставить без рассмотрения, так как есть суд в Алматы, а в Алматы сегодня сказали, давайте перенесем суд в Нур-Султан, потому что у них там головной офис. На вопросы, зачем так тянут, никто ничего не ответил, - рассказал юрист Станислав Лопатин.
Правозащитники задаются вопросом, почему эти сертификаты стали головной болью абонентов.
- Сертификат – это не головная боль абонентов, это головная боль операторов. Сертификаты имеют непонятный род происхождения, нет никаких гарантий, что они не несут угрозы для абонентов. По закону "О защите прав потребителей" они не могут навязывать нам дополнительные программные обеспечения, тем более, с возможным небезопасным содержанием. В некоторых случаях пишут, что подключение сертификата – обязательно. Тоже не понятная позиция, Beeline говорят, что отключать из-за не подключения сертификата интернет не будут, отключат только в том случае, если это будет на уровне Казтелекома. Очень много вопросов, - поведал Станислав.
Также по его словам, операторы ссылаются на некие правила по установке сертификатов. Но этим правилам уже четыре года и остается непонятным, почему только в июле о них вспомнили.
https://www.zakon.kz/4980396-sertifikat-bezopasnosti-kazahstanskie.html