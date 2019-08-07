Рабочим, которые восстанавливают город Арысь, не выплатили зарплату

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danilov 07 Августа 2019 в 09:45:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 07.08.2019 в 10:19:19 # 728196
ИНКВИЗИТОР 07.08.2019 в 10:19:34 # 728197
Цитата: GoodZone от 07.08.2019 05:37:29Поди, наобещали всяких ништяков, а на поверку - как всегда.
... 85 тыс.тенге я так понимаю за месяц работы строителю... не "хило" так отвалили... Претензии к скорости работ, к качеству претензий не было? Сложно конечно судить о том, кто прав, кто виноват, но что-то здесь не так однозначно и с зарплатами и с работами...
... 85 тыс.тенге я так понимаю за месяц работы строителю... не "хило" так отвалили... Претензии к скорости работ, к качеству претензий не было? Сложно конечно судить о том, кто прав, кто виноват, но что-то здесь не так однозначно и с зарплатами и с работами...
alpha_portal 07.08.2019 в 13:23:41 # 728224
Цитата: Yerla от 07.08.2019 06:36:16
ну так чегож не жгут "работяги" .. внимание к Арысу пристальное .. любое движение увидят люди .. делай красиво х*ли .. забастовку там .. голодовку .. да пох чо .. главное шум .. а там дальше и ...
ну так чегож не жгут "работяги" .. внимание к Арысу пристальное .. любое движение увидят люди .. делай красиво х*ли .. забастовку там .. голодовку .. да пох чо .. главное шум .. а там дальше и ...
Они в самом начале уже полумели так как знали что кинут опять. И что толку? Их еще и люди обвинили в том что они пошумели