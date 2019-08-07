Рабочим, которые восстанавливают город Арысь, не выплатили зарплату

... 85 тыс.тенге я так понимаю за месяц работы строителю... не "хило" так отвалили... Претензии к скорости работ, к качеству претензий не было? Сложно конечно судить о том, кто прав, кто виноват, но что-то здесь не так однозначно и с зарплатами и с работами...