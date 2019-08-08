Китай требует от властей Кыргызстана наказать напавших на китайских геологов

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GoodZone 08 Августа 2019 в 11:28:21
Посольство Китая опубликовало на своем сайте официальное заявление по поводу нападения жителей нескольких сёл Нарынской области Кыргызстана на сотрудников китайской горнорудной компании, работающих на золоторудном месторождении «Солтон-Сары».
Китайские дипломаты возмутились в связи с тем, что несколько сотен кыргызстанцев незаконно вторглись на территорию китайской компании Zhong Ji Mining и избили ее сотрудников, в результате чего десятки граждан Китая получили травмы.
Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне.
«Мы требуем от кыргызской стороны оказать максимальную медицинскую помощь пострадавшим гражданам Китая, провести обстоятельное расследование инцидента, строго наказать виновников, справедливо и надлежащим образом урегулировать данный инцидент. Китайская сторона твердо просит правительство и соответствующие ведомства Кыргызстана принять действенные меры по защите законных прав и интересов китайских компаний, обеспечить безопасность граждан КНР и избегать повторения подобных инцидентов», - говорится в заявлении.
В настоящее время посольство КНР в КР активно оказывает пострадавшим медицинскую помощь. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь навестила пострадавших в больницах.
Напомним, на месторождении Солтон-Сары произошел конфликт между китайским инвестором и местным населением. В результате открытых конфликтов порядка 20 китайских рабочих с травмами госпитализированы. Сельчане требуют остановить разработку месторождения и изгнать инвестора.
По сообщению КирТАГ
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