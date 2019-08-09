Тренер российских волейболисток после победы дразнил корейцев, растягивая пальцами веки

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danilov 09 Августа 2019 в 22:13:16
"Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Итальянский мудак с российским флагом на груди .
KapitanNemo 09.08.2019 в 23:02:29 # 728503
В целом итальянцы эмоции не скрывают. Но как видно, не умеют эти эмоции правильно показывать.
Практичный 09.08.2019 в 23:57:39 # 728508
Цитата: КЕДЫ от 09.08.2019 17:06:25харя у него ржачная. Шут беззлобный видно сразу. Просто корейцы проиграли, при победе они за эту рожу над ним издевались бы
гандон конечно, но смешно почему-то п.юздец
гандон конечно, но смешно почему-то п.юздец