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Скандалы
Тренер российских волейболисток после победы дразнил корейцев, растягивая пальцами веки
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danilov 09 Августа 2019 в 22:13:16
Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато за жест, который сочла расистским. Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Мы пытаемся подтвердить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации.

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  Versus 09.08.2019 в 22:35:54   # 728499
Обезьяна
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  KAN13 09.08.2019 в 22:39:48   # 728500

Итальянский мудак с российским флагом на груди .
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  KapitanNemo 09.08.2019 в 23:02:29   # 728503
Как из таких получается мафия?
В целом итальянцы эмоции не скрывают. Но как видно, не умеют эти эмоции правильно показывать.
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  КЕДЫ 09.08.2019 в 23:06:25   # 728504
гандон конечно, но смешно почему-то п.юздец
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  Практичный 09.08.2019 в 23:57:39   # 728508
Цитата: КЕДЫ от 09.08.2019 17:06:25
гандон конечно, но смешно почему-то п.юздец
харя у него ржачная. Шут беззлобный видно сразу. Просто корейцы проиграли, при победе они за эту рожу над ним издевались бы
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  строитель 10.08.2019 в 00:01:33   # 728509
Нормальный мужик с нормальным чувством юмора
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