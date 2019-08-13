Налог или членский взнос?

Ребят а теперь кто в состоянии обосновать незаконность требований этой палаты сгласно нормам закона со ссылками и нормами закона. Т.е. не своими словами а словами закона.Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.