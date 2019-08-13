Налог или членский взнос?

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danilov 13 Августа 2019 в 10:30:48
«Это не налог!» - «Атамекен» об обязательных членских взносах
«Атамекен» прокомментировал появившуюся в сети запись телефонного разговора предпринимателя и сотрудника Палаты предпринимателей города Алматы. Позицию Нацпалаты на своей личной странице в facebook Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.
«Позвонив в колл-центр, предприниматель выразила несогласие с оплатой обязательных членских взносов, назвав их «предпринимательским налогом».
Данный разговор состоялся еще в середине июля, предприниматель, записав разговор на аудио разместила в рабочий чат. В день распространения аудиозаписи директор Палаты предпринимателей г. Алматы Нариман Абильшаиков встретился с предпринимателем и предоставил всю необходимую информацию», - отметил Эльдар Жумагазиев.
Он подчеркнул, что взаимопонимание имеется, есть и предложения со стороны предпринимателя. Что касается обязательных членских взносов, то они оплачиваются только предпринимателями с совокупным годовым доходом выше 60 тыс. МРП, а значит с годовым доходом свыше 144 млн тенге. Сумма оплаты ОЧВ составляет 202 тыс тенге, помесячно это порядка 17 тыс. тенге. На сегодняшний день из числа всего бизнеса Казахстана, а это более 1 млн предпринимателей, всего 2 % оплачивают взнос, соответственно 98% от всех субъектов предпринимательства Казахстана освобождены от уплаты членских взносов. Напомним, что «Атамекен» решением Съезда освободил малый бизнес от оплаты взносов до 2022 года.
«Если в первые годы количество плательщиков ОЧВ было 40 %, то с каждым годом число бизнеса растет, на сегодняшний день 70 процентов плательщиков ОЧВ оплачивают взносы Нацпалате. Важно понимать, что за все время работы Нацпалаты не было ни одного случая привлечения к ответственности бизнеса за неуплату членского взноса. Это наша принципиальная позиция. Взносы платят те, кто считает нужным. Поэтому это не налог», - подчеркнул Эльдар Жумагазиев.
Также зампред Нацпалаты напомнил, что за время работы «Атамекена» по линии защиты бизнеса поступило более 27 тыс. обращений и удалось отстоять и сохранить имущественные права бизнеса на 133,6 млрд тенге, включающие отмененные штрафы, пени, доначисления, предотвращенные имущественные убытки.
Отдельно Эльдар Жумагазиев подчеркнул, что вместе с «Атамекеном» предприниматели получили возможность совершенствовать и разрабатывать Законы. Все законопроекты и НПА, которые касаются бизнеса, проходят обязательное согласование с бизнес-сообществом и «Атамекеном»! 75% всех замечаний и предложений бизнеса - включены в законопроекты и нормативные правовые акты.
«Атамекен» совместно с Правительством существенно упростил и улучшил условия ведения бизнеса в Казахстане. Сокращено количество проверок, было 183 000 (2013 год), стало 105 000 (2018 год). Общий срок проверок сокращен в 2-раза (с 30 до 15 дней, по внеплановым - с 30 до 10 дней).
Сокращено количество разрешений, которые должны получать предприниматели, на 72%. Было - 1115, стало - 315.
Сокращено количество различных требований к предпринимателям на 58%.
Было - 30 500, стало - 13 000. (Только в органах СЭС сократили количество требований к бизнесу с 11 000 до 1 700).
Административные штрафы для предпринимателей снижены на 30% (по 157 составам правонарушений). Бизнес получил возможность оплачивать штрафы с 50% скидкой (по аналогии с физическими лицами, например, при нарушении ПДД).
Кроме того, увеличен порог по налогу на НДС с 30 000 до 114 184 МРП.
В конце июля «Атамекен» также выступил против внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 5% и считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес и выступает с твердой позицией по пересмотру данных норм.
«Это десятая часть проделанной «Атамекеном» работы, которая прямо или косвенно коснулась каждого предпринимателя. Много времени уйдет на перечисление фактов, цифр, поэтому просто оставлю ссылку, по которой вы можете ознакомиться с работой Палаты. Кроме того, с понедельника мы начнем серию публикаций по итогам работы за 5 лет. Следите за новостями!», - резюмировал Эльдар Жумагазиев.
Источник: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (atameken.kz)
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Цитата: СССР от 13.08.2019 04:33:36
И снова женщина. У нас вообще мужики есть в стране?
И снова женщина. У нас вообще мужики есть в стране?
Ну взнос же ЧЛЕНский, мужикам стыдно не платить.
alpha_portal 13.08.2019 в 13:56:28 # 728737
Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.
Цитата: alpha_portal от 13.08.2019 07:56:28
Ребят а теперь кто в состоянии обосновать незаконность требований этой палаты сгласно нормам закона со ссылками и нормами закона. Т.е. не своими словами а словами закона.
Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.
Ребят а теперь кто в состоянии обосновать незаконность требований этой палаты сгласно нормам закона со ссылками и нормами закона. Т.е. не своими словами а словами закона.
Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.
Если это налог то он должен быть прописан в кодексе, а если взнос (а это взнос) - то давай, до свидания!!!
Цитата: Manitu от 13.08.2019 08:07:08
Посмотрите кто возглавляет эту "чудо-организацию" и получите ответы на все свои вопросы.
Посмотрите кто возглавляет эту "чудо-организацию" и получите ответы на все свои вопросы.
Видимо это и есть ихний аргумент, не мог сказать по телефону!
«Это не налог!» - «Атамекен» об обязательных членских взносах
Цитата: alpha_portal от 13.08.2019 07:56:28
Ребят а теперь кто в состоянии обосновать незаконность требований этой палаты сгласно нормам закона со ссылками и нормами закона. Т.е. не своими словами а словами закона.
Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.
Ребят а теперь кто в состоянии обосновать незаконность требований этой палаты сгласно нормам закона со ссылками и нормами закона. Т.е. не своими словами а словами закона.
Так же было бы не плохо посмотреть как атамекен обоснует законность требований оплаты их протертых в офисе штанов.
Закон Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан
Статья 29. Обязательные членские взносы
1. Размер обязательных членских взносов, утверждаемый съездом, ежегодно в срок до 1 июля публикуется Национальной палатой в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах.
2. В целях определения размера обязательного членского взноса субъекты предпринимательства, указанные в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, подразделяются на:
1) субъекты предпринимательства с совокупным годовым доходом не свыше шестидесятитысячекратного размера месячного расчетного показателя за предшествующий отчетному календарный год, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января предшествующего отчетного календарного года;
Статья 32. Учредительный и переходный периоды
9. Субъекты предпринимательства, указанные в подпункте 1) пункта 2 статьи 29 настоящего Закона, освобождаются от уплаты обязательных членских взносов в течение пяти лет с момента введения в действие пункта 4 статьи 29 настоящего Закона.
60 000 МРП это 151 500 000 тенге. Это доход для общеустановленного режима налогообложения и оборот для упрощенного режима налогообложения. Если у вас по показанному в налоговой декларации годовой доход(оборот) не превышает данную сумму то вы освобождаетесь от уплаты членских взносов.
Раз женщине прислали счет, значит доход превысил показатель "освобождения" и придется заплатить, так как деятельность данной НПП в 2013 году внесли в Законы и нагрузили бизнес дополнительными обязательствами на законодательном уровне. Вроде как членские взносы, но с приставкой "обязательные".
Так что ее звонок - это лишь выплеск эмоций без какого-либо положительного результата для нее, к сожалению.
Таблица расчета суммы ОЧВ в 2019 году:
https://atameken.kz/ru/pages/894-ochv-za-2019-god
MишаМашкевич 13.08.2019 в 17:14:40 # 728754
А так не помогают они. Так же как и казахинвест работают. Отстаньстайл#