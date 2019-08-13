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Скандалы
Житель города Арыс за ночь топором и ломом разрушил свой дом
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danilov 13 Августа 2019 в 17:33:54
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  Даун 13.08.2019 в 19:38:16   # 728762
Ибусла конченный
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  Skype 13.08.2019 в 20:33:12   # 728766
Была у зайки избушка из говна и палок
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  старик 13.08.2019 в 21:13:19   # 728774
Да-а-а-а уж!
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  KAN13 13.08.2019 в 22:26:07   # 728779

Халява она такая , на многое может толкнуть . Мне вот интересно , этот ушлепок , ночью разрушая свое жилище надеялся на то что ВСЕВЫШНИЙ спит ? .
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