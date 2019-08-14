В Индии обвалились продажи автомобилей

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Августа 2019 в 10:52:02
Более того, констатирует Объединение индийских автопроизводителей (SIAM), сокращение продаж авто наблюдается уже девятый месяц подряд, сообщает «Финмаркет».
По оценкам SIAM, продажи легковых автомобилей обвалились в отчетном месяце на 36% до 122,956 тыс. единиц.
Напомним, для сравнения, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в июле 2019 года 139,968 тыс. единиц, что на 2,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из данных комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В июне-2019 продажи новых авто сократились на 3,3% в годовом сопоставлении после падения на 6,7% в мае.
За первые 7 месяца нынешнего года в России было реализовано 968,718 тыс. легковых автомобилей и LCV (минус 2,4% в годовом выражении).
Комментируя результаты, заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер констатировал, что пока наблюдается «рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении». «В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — полагает он.
Комментарии, по рейтингу, по дате