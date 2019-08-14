Южная Корея требует от Японии раскрыть данные о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Августа 2019 в 11:41:04
"Безопасность и здоровье наших граждан являются главным приоритетом правительства. В связи с этим мы планируем запросить у Японии раскрыть планы по утилизации отходов", - цитирует агентство Yonhap слова Ким Ин Чхоля. По его словам, южнокорейские власти обращаются с подобным требованием с августа прошлого года. Однако, как подчеркивают в южнокорейском МИД, в Токио ответили лишь тем, что окончательный "план по сбросу воды находится на рассмотрении, о дате его начала сообщат международному сообществу по мере готовности".
Ким Ин Чхоль также подчеркнул, что "Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема".
На данный момент японские власти изучают вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС "Фукусима-1". Рассматривается, в частности, вариант с частичным сбросом ее в океан после тщательной проверки на безопасность.
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса установок. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6757801?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате