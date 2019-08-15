В особняке педофила-миллиардера Эпштейна нашли портрет Клинтона

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danilov 15 Августа 2019 в 17:31:43
Синее платье, судя по всему, — отсылка на Монику Левински, участницу грандиозного сексуального скандала, в который был замешан экс-президент, или же на его супругу на Хиллари Клинтон. Они обе носили подобные платья.
Картина была написана австралийско-американской художницей Петриной Райан-Кляйд. Однако неизвестно, купил ли Эпштейн оригинал или просто повесил в доме копию.
Источник, сообщивший о картине, добавил, что она шокирует.
- Это провокационная, сексуальная картина, — заявил свидетель.
Особняк Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде (Нью-Йорк) был гнездом разврата. Его площадь — 4,5 тысячи квадратных метров, цена — 77 миллионов долларов. Гости педофила проводили выездные вечеринки на острове Малый Сент-Джеймс в Карибском море. Они летали туда на "Экспрессе "Лолита" — частном Boeing 727. Билл Клинтон был замечен на этом самолете не менее 10 раз.
Сам Джеффри Эпштейн был найден мертвым 10 августа в тюремной камере на Манхэттене. Одна из версий — самоубийство. Однако есть и другая: Эпштейна могли убрать, так как он имел слишком много компромата на американских политиков.
Как пишет 24tv.ua, ему было 66 лет, а под стражей его держали с 7 июля 2019 года. Адвокаты просили суд выпустить Эпштейна под залог – хоть в 100 миллионов долларов. Но суд отказал. СМИ говорят, что две недели назад Эпштейн уже делал попытку самоубийства, и тогда его нашли в камере "в полубессознательном состоянии".
Обвинили Джеффри Эпштейна в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Следователи обнаружили, что мужчина в 2002-2005 годах в своем особняке добивался, в том числе и с применением насилия, несовершеннолетних девушек. Еще особенно – деньгами и шантажом (в доме везде были скрытые камеры) заставлял девушек приводить к нему сверстниц.
Эпштейн не признал своей вины. Мол, девушки занимались с ним сексом добровольно, а об их возрасте он вообще не знал и не сомневался, что им более 18 лет.
Числился среди друзей миллиардера и Дональд Трамп.
- Я знал Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них тоже моложе. Без сомнения, Джеффри наслаждается своей жизнью, - говорил Трамп об Эпштейне в интервью The New York Magazine.
Мало того, пресса писала как на секс-пати у Джеффри Эпштейна Трамп вляпался в неприятную историю с 13-летней. Шокирующие обвинения Кэти Джонсон впервые появились в судебном процессе в Калифорнии в апреле 2016 года. Она утверждала, что была изнасилована Дональдом Трампом в 1994 году, когда ей было 13 лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 15.08.2019 в 22:18:41 # 728943
Он и детей поставлял. Целый самолёт с голыми тёлками заказывал. Там дохрена этих политиков,звёзд намешена. Этим обвинениям 100 лет в обед. Тогда закрывали глаза,так как сами в гавне. А шя клинтонов фигачат. Поэтому и всплыло. Ну помогли, чё. Как борису,как конфетерачки.