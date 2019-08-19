Столичный суд заподозрил главу Huawei Technologies Kazakhstan в нарушении закона о противодействии коррупции

в действиях топ-менеджера Huawei прослеживается неуважение к законам, обычаям и традициям государства, на территории которого он проживает и работает.

Требования к развитию отношений с заказчиками департамента по работе с корпоративным сектором”, датируемый 6 декабря 2018 года, в котором перечислены действия сотрудников, с помощью которых они должны сближаться с госслужащими и работниками квазигосударственных предприятий. В этом списке - совместный выезд на рыбалку, обеды и ужины, походы в горы, вечеринки, посещение офисов, подарки на праздники и, наконец, поездки в Китай

