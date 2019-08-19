Столичный суд заподозрил главу Huawei Technologies Kazakhstan в нарушении закона о противодействии коррупции
danilov 19 Августа 2019 в 11:45:28
Небывалый скандал разгорается вокруг казахстанского филиала одной из крупнейших мировых компаний в сфере коммуникаций. Глава представительства Huawei в Нур-Султане Мэн Цинбо (Meng Qinbo), по мнению судьи Есильского райсуда столицы по уголовным делам Каната ДУЙСЕМБИЕВА, предпринимает действия, способствующие совершению казахстанскими чиновниками коррупционных правонарушений. Проще говоря, в подразделении Huawei учат сотрудников заводить близкие связи с госслужащими, чтобы впоследствии это помогало компании побеждать в тендерах министерств и нацкомпаний. Суд уже направил частное постановление столичному прокурору Бауржану МЫРЗАКЕРОВУ, чтобы тот провел соответствующую проверку.
Минувшей весной теперь уже бывшая сотрудница компании Меруерт СИНЧЕВА в порядке частного обвинения обратилась в суд, требуя привлечь к уголовной ответственности своего непосредственного начальника Мэн Цинбо. Согласно ее заявлению в течение нескольких месяцев на нее оказывалось давление со стороны руководителя, который требовал не только выполнения прямых должностных обязанностей, но и других действий, которые нарушают законодательство Казахстана. В частности, директор представительства заставлял своих подчиненных налаживать тесные связи с сотрудниками госорганов и нацкомпаний, отвечающих за проведение закупок товаров и услуг. По словам бывшей сотрудницы Huawei, она и ее коллеги должны были любым способом добывать информацию о тендерах, материально поощрять чиновников и работников квазигосударственных предприятий, возить их за счет компании в Китай и так далее. Меруерт представила суду таблицы и планы действий сотрудников, составленные с китайской педантичностью, где отражены все действия, которые должны предпринимать работники, отвечающие за корпоративные продажи.
Между тем уже в суде было установлено, что в компании даже есть внутренний документ под названием “Требования к развитию отношений с заказчиками департамента по работе с корпоративным сектором”, датируемый 6 декабря 2018 года, в котором перечислены действия сотрудников, с помощью которых они должны сближаться с госслужащими и работниками квазигосударственных предприятий. В этом списке - совместный выезд на рыбалку, обеды и ужины, походы в горы, вечеринки, посещение офисов, подарки на праздники и, наконец, поездки в Китай. Эти рекомендации рассылались через электронную почту и мессенджеры. То есть перед своими подчиненными руководитель Huawei ставил задачу любой ценой добиться победы в тендерах! И вряд ли дело ограничивалось бесплатной раздачей смартфонов.
Еще в качестве доказательств своей правоты Синчева предоставила аудиозаписи разговоров с начальником, где тот дает указание распивать алкогольные напитки с госслужащими и сотрудниками казахстанских нацкомпаний, приглашать их в нерабочее время на обеды и ужины, обещать вознаграждение за информацию и содействие при проведении госзакупок.
В одной из бесед начальник склоняет подчиненную к тому, чтобы она съездила с кем-то из своих заказчиков в Поднебесную: “Потому что мы Huawei - не так ли? Ты помогаешь клиенту поехать в Китай, развлечения, отдых - так? Это вообще несложно. Но вопрос в том, что мы сопровождаем клиентов, наша цель, используя возможности, улучшить отношения с клиентом! Так?” Согласитесь, более чем прозрачные намеки в разговоре с коллегой-женщиной...
Меруерт Синчева не захотела выполнять подобные указания, что и сказалось на ее отношениях с руководством: по инициативе работодателя она была уволена.
Бывшая сотрудница Huawei попросила суд привлечь Мэн Цинбо к ответственности по статье 152 Уголовного кодекса (нарушение трудового законодательства Казахстана, выразившееся в незаконном прекращении трудового договора). За такое правонарушение виновному грозит привлечение к общественным работам либо арест до 40 суток, однако судья Дуйсембиев признал Мэн Цинбо невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Однако на этом служитель Фемиды не остановился. Судью очень заинтересовали внутренние документы ТОО Huawei Technologies Kazakhstan, касающиеся отношений с заказчиками, а также содержание разговоров директора представительства с подчиненной. По мнению Каната Дуйсембиева, в действиях руководства компании имеются (цитирую судебный документ!) “элементы коррупционных рисков, то есть возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, поскольку основная цель работы предприятия направлена на поставку оборудования министерствам, нацкомпаниям и акиматам”. В связи с этим суд направил частное постановление прокурору Нур-Султана Бауржану Мырзакерову, чтобы тот принял соответствующие меры и разобрался, почему руководители казахстанского подразделения Huawei дают такие странные указания своим сотрудникам.
Кроме того, судья Дуйсембиев тщательно изучил, на основании каких документов иностранный менеджер въехал на территорию Казахстана и работает в нашей стране. Как выяснилось, Мэн Цинбо получил разрешение уполномоченного органа на работу в Казахстане как специалист по электротехнике, то есть по третьей категории. Однако фактически он занимает должность директора представительства компании в Нур-Султане, но при этом числится гендиректором корпоративных продаж Huawei в Казахстане, то есть должен получать разрешение по первой категории.
А еще судья выяснил, что Мэн Цинбо обязан вести трудовую деятельность в Алматы, но живет и работает почему-то в столице, что нарушает казахстанское законодательство о правовом положении иностранцев.
С учетом всех перечисленных обстоятельств судья Дуйсембиев обратил внимание надзорного органа, что в действиях топ-менеджера Huawei прослеживается неуважение к законам, обычаям и традициям государства, на территории которого он проживает и работает.
Представлявшая интересы китайского начальника адвокат Гульнара ЖУАСПАЕВА попыталась оспорить частное постановление в горсуде Нур-Султана, однако апелляционная коллегия оставила тот документ в силе. Следующий ход за столичным прокурором Мырзакеровым. Поддержит ли надзорный орган подозрения судьи Дуйсембиева? Редакция направила в прокуратуру Нур-Султана официальный запрос. Кроме того, мы попросили прокомментировать ситуацию руководство ТОО Huawei Technologies Kazakhstan.
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/nu/2019/08/16/vot-vam-i-huavej