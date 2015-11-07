"Рано или поздно Арысь взлетит в небо". История технолога, погибшего при взрыве в 2015 году

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danilov 26 Августа 2019 в 16:05:03
Жительница Капшагая Тынышбике Иманкулова четыре года пытается добиться, чтобы её сыну Ермурату Иманкулову посмертно присвоили звание героя. Мужчина погиб 8 ноября 2015 года на подрывном полигоне в Арыси. По официальным данным, ЧП произошло из-за детонации взрывчатых веществ.
По факту возбудили уголовное дело, создали специальную комиссию, но итоги расследования показали, что в случившемся виноват погибший инженер-технолог. Хотя во время похорон коллеги Ермурата Иманкулова говорили, что он погиб героически и ему должны присвоить соответствующее звание.
Безутешная мать не верит официальным бумагам. Сам погибший не раз говорил родным, что в АО "Казтехнологии" не соблюдается техника безопасности и предрекал, что однажды Арысь взлетит в небо. Подробности этой истории – в материале Informburo.kz.
За день до трагедии в Арыси перевернулся бункер с боеприпасами
Ермурат Иманкулов работал инженером-технологом в Центре утилизации филиала АО "Казтехнологии" в Капшагае. Это единственное в Казахстане предприятие, которое имеет право заниматься хранением и утилизацией боеприпасов. Один из пунктов утилизации расположен на полигоне войсковой части №44859 в Арыси, где 24 июня этого года произошёл взрыв на складе боеприпасов. Туда незадолго до трагедии отправили в командировку Ермурата Иманкулова.
7 ноября 2015 года мужчина занимался утилизацией взрывчатых веществ. Вечером того же дня он позвонил матери.
"Сказал, что у него в руках взорвалась ручная граната и он поранился. Но ничего, говорит, всё нормально. Это был последний раз, когда я с ним разговаривала. 8 ноября был взрыв. Вечером пришли его коллеги и сообщили о гибели, сказав, что он спас 17 человек и погиб героически. И я поверила, потому что мой сын всегда был смелым человеком", – вспоминает Тынышбике Иманкулова.
Официальная информация о случившемся на сайте Министерства обороны появилась только на следующий день, 9 ноября.
"8 ноября 2015 года около 10.40 на полигоне на подрывном поле ТОО "Казтехнологии" близ города Арысь во время уничтожения отходов утилизации произошла детонация взрывчатых веществ. В результате происшествия погиб технолог филиала "Центр утилизации" Ермурат Иманкулов, 1974 года рождения", – сообщила пресс-служба Минобороны.
Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области (ныне департамент полиции Туркестанской области) возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами, представляющими опасность для окружающих".
Погибшего признали виновным во взрыве
Матери Ермурата Иманкулова во время похорон говорили, что мужчина погиб героически. Поэтому женщина решила не предъявлять претензии работодателю и подписала документ, согласно которому не винит предприятие в смерти сына. Руководство собрало 700 000 тенге для помощи в похоронах. Пообещало предоставить семье материальную компенсацию и помочь оплатить учёбу одной из трёх его дочерей.
"Кучу обещаний понадавал глава Центра утилизации Кайрат Курманов. Мы сына похоронили как героя. В официальные документы я в тот момент не вдавалась, потому что переживала потерю сына. На похоронах коллеги говорили, что нужно ему присвоить статус героя официально. Я верила", – рассказывает Тынышбике Иманкулова.
Позже семье вручили акт о несчастном случае, в котором говорилось, что во взрыве виноват погибший.
В нём подробно расписаны обстоятельства трагедии. Согласно документу, 7 ноября 18 сотрудников Центра утилизации сжигали в бункере металлические запалы от гранаты РГ-42.
"Однако при уничтожении взрывчатых веществ произошло опрокидывание металлического бункера, что привело к разбросу не уничтоженных запалов. Разбросанные запалы частично были собраны, но в связи с окончанием рабочего дня работы по сбору были отложены на следующий день", – сказано в акте.
8 ноября специалисты продолжили работы. Главный инженер Н. Турдалиев поручил собрать разбросанные запалы и ждать начальника участка Б. Курманбекова для их утилизации.
"По указанию Е. Иманкулова водитель грузовой автомашины КамАЗ О. Нахов подвёз порох непосредственно к месту уничтожения взрывчатых веществ, и работники произвели выгрузку пороха в мешках. Рабочие произвели его складирование возле предполагаемого места уничтожения взрывчатых веществ, при этом работы производились под контролем Иманкулова. Он лично стал заносить мешки с порохом в железный бункер и складировать их вместе с остатками продуктов сжигания от 7.11.2015-го. Со слов работников, по окончании выгрузки они отошли в сторону по нужде. Рабочие отошли от места выгрузки в ожидании дальнейших указаний. В это время они услышали сперва хлопок в железном бункере, где находился Иманкулов, а потом уже и сам взрыв", – сказано в акте.
Комиссия пришла к выводу, что причиной несчастного случая стала грубая неосторожность Ермурата Иманкулова. Он самовольно приступил к работам по уничтожению взрывчатых материалов, не соблюдая при этом нормы безопасности и охраны труда, а также требования работодателя по безопасному ведению работ на производстве.
Компания же нарушила нормы статьи 317, пункт 1, подпункт 14, Трудового кодекса РК, в которой сказано, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Итого степень вины работника – 70%, предприятия – 30%.
"Бабушку обманули – подсунули мирное соглашение"
"Я матери говорила: "Никакие документы не подписывай". Но перед похоронами к ней пришли юристы и она подписала документ, что не имеет претензий. Сказали, что дадут ему героя. Просто бабушку обманули – подсунули мирное соглашение, а после этого составили акт в свою пользу. На похоронах слышали все, как коллеги его говорили, что он достоин звания героя", – утверждает сестра погибшего Гульнар Иманкулова.
После 40 дней со дня смерти сына Тынышбике Иманкулова поехала на предприятие. Женщина хотела выяснить, почему ей сказали одно, а на бумаге совсем другое.
"Спросила: "Ребята, почему вы сказали так, а на бумаге по другому?" Главный инженер просто молча слушал и ничего не сказал. Те миллионы, которые нам обещали, тоже оказались туфтой. Но ладно с этими деньгами, я лишь хочу, чтобы мой сын получил статус героя. Он это заслужил", – говорит Тынышбике Иманкулова.
Страховая компания "Азия life" ежемесячно выплачивает матери Ермурата Иманкулова и его несовершеннолетней дочери по 43 тысячи тенге. Две дочери уже совершеннолетние, поэтому им выплаты не полагаются. 200 000 тенге семье выделили для оплаты обучения одной из его дочерей, сообщили в ответе на официальный запрос в АО "Казтехнологии".
Мать три раза записывалась на приём к министру обороны. В то время этот пост занимал Имангали Тасмагамбетов. Все три раза уже с билетами на руках она получала отказ в приёме по разным причинам. После этого Тынышбике Иманкулова стала писать в Администрацию президента, откуда не получила ответа. Её обращение в Генеральную прокуратуру перенаправили в областную. Все попытки оказались неудачными.
"Никто кресло своё не потерял, хотя это ведь большое ЧП. Какой несчастный случай? Мой сын часто бывал там в командировках и говорил, что никакого порядка там нет и техники безопасности. "Рано или поздно Арысь взлетит в небо", – так он мне говорил. Но мёртвый человек сейчас уже ничего не расскажет. Может, поэтому они всё повернули в свою пользу и сделали его виноватым", – жалуется женщина.
"Он не мог таскать мешки с порохом – у него была грыжа"
Сестра погибшего Гульнар Иманкулова говорит, что на предприятии не соблюдалась техника безопасности.
"Как рассказывали его коллеги, в бункере плохо работала вентиляция. Поэтому остатки метановых газов не выходили. После утилизации нужно было открыть дверь. Если бы там были все 18 человек – они бы взорвались. Но Ермурат сам открыл эту дверь, после чего его выкинуло на улицу под КамАЗ. Даже если он что-то нарушил, он погиб на производстве. И он не мог таскать мешки с порохом, как сейчас утверждают. У него грыжа позвоночника была", – рассказывает свою версию Гульнар Иманкулова.
В Арыси Ермурат Иманкулов проработал всего пару месяцев. До этого он был инструктором по технике безопасности на "гражданке". Руководство Центра утилизации пригласило его к себе.
"Мама каждый день плачет. Она вроде начала успокаиваться, но после взрыва в Арыси в 2019 году места себе не находит. Я сама похоронила взрослую дочь. Я знаю, каково потерять ребёнка. Но моя дочь болела, а он погиб внезапно. Она не может с этим смириться", – говорит Гульнар Иманкулова.
Тяжело переживали потерю отца и дочери Ермурата Иманкулова.
"Дети были сильно привязаны к отцу. Они его боготворили, особенно старшая дочь. Она советовалась только с ним. Всегда говорила, что гордится нашей парой. У нас был идеальный брак. Он был очень грамотным, мы называли нашего папу ходячей энциклопедией. Все его уважали. После смерти Ермурата старшая дочь уехала в Америку, она не могла оставаться здесь, ей было больно", – добавляет вдова Ляззат Иманкулова.
Материальную помощь за обучение она получила только после того, как сама обратилась к руководству предприятия.
"200 тысяч они дали. Но мне пришлось их просить. Я поехала в офис Центра утилизации и просила начальника помочь выплатить оставшуюся сумму за обучение дочери. Это была моя инициатива", – возмущается Ляззат Иманкулова.
"Произошёл несчастный случай"
Единственный свидетель того дня, с которым удалось связаться Informburo.kz, – водитель КамАЗа Олег Нахов. По его словам, бункером в акте окрестили обычную бочку на полигоне, куда складывали отходы.
"Произошёл несчастный случай. Он не успел выйти. Я стоял возле машины, меня взрывной волной откинуло, оглушило, контузило. А он там остался, вот и всё. Очнулся – в скорой помощи еду. Рядом никого не было", – вспоминает водитель.
Олег Нахов в случившемся никого не винит. Считает, что эта работа по умолчанию сопряжена с риском и каждый знал, на что идёт.
"У нас такая работа – обезвреживать. Тогда всем нам героя надо давать. Я тоже на одно ухо оглох, контузию получил – ничего. Мы рискуем, но кто-то должен это делать. Это наша мужская работа", – подчёркивает он.
После трагедии Олег Нахов написал дочери погибшего в соцсети, что её отец погиб как герой. Это тоже стало одной из причин, почему близкие Ермурата Иманкулова не поверили официальной версии.
"О человеке после ухода говорят только хорошо. Он неплохой парень был, хороший был, боевой. Хорошо знал свою работу, отлично всё исполнял, но так случилось, что делать. Я сказал матери, что он хороший был, не стоит копать. Здесь нет ничьей вины, так произошло. На всё воля Аллаха. Я просто написал, что он погиб как герой", – объясняет свой поступок Олег Нахов.
За взрыв в Арыси в 2015 году наказали пятерых человек
В АО "Казтехнологии" на официальный запрос Informburo.kz сообщили, что после взрыва создали специальную комиссию, которую возглавил государственный инспектор труда Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области) Аскар Сейтказин.
Редакция также направила запрос в Министерство обороны. Там сообщили, что АО "Казтехнологии" теперь относится к Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В МЦРИАП на запрос Informburo.kz от 12 июля так и не ответили.
Но нам удалось выяснить, что и оно больше не имеет отношения к предприятию. АО "Казтехнологии", которое передавали из одного ведомства в другое, с недавнего времени находится в ведении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
В МИИР сообщили, что по итогам расследования наказали пятерых сотрудников АО "Казтехнологии":
заместителя председателя правления Айтбаева Е.К. – замечание;
директора департамента утилизации Алибекова Е.К. – замечание;
начальника службы безопасности и охраны труда Базарова А.С. – замечание;
менеджера службы безопасности и охраны труда (г. Арысь) Руснак Н.Е. – замечание;
начальника участка утилизации боеприпасов в Арыси Курманбекова Б.Ш. – увольнение.
Узнать судьбу возбуждённого уголовного дела оказалось ещё сложнее. В военной прокуратуре Шымкентского гарнизона нам посоветовали обратиться в прокуратуру Туркестанской области, там – в региональный департамент полиции области. Были даже отсылки в следственное управление МВД.
После многочисленных запросов редакции удалось выяснить, что уголовное дело возбуждали по трём статьям Уголовного кодекса:
156, часть 3 – "Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершённое лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлёкшее по неосторожности смерть человека";
281, часть 2 – "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это повлекло по неосторожности смерть человека";
462, часть 2 – "Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло смерть человека".
"25.12.2015 года дело прекращено на основании пункта 11 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК", – сообщили в прокуратуре Арысского района Туркестанской области.
В пункте статьи уточняется, что уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего. То есть единственным подозреваемым был Ермурат Иманкулов.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, а также в Минобороны уклончиво ответили на вопрос о присвоении звания героя погибшему. Там сослались на закон "О государственных наградах", в числе которых есть те, что связаны с трудовой деятельностью, спасением жизней. Например, медалью "Ерлiгi ушiн" награждают за храбрость и самоотверженность, проявленные, в том числе, в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней.
"В основе этих трагедий лежат, как всегда, деньги"
О регулярных взрывах в Арыси писал известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий. Коллеги опубликовали его посмертный сборник расследований "Беспредел", в котором целая глава посвящена этим ЧП. Приведём отрывок о несчастном случае 2015 года полностью:
"В основе этих трагедий лежат, как всегда, деньги. Основную ценность при утилизации армейских боеприпасов представляет металл – латунные гильзы, вольфрамовые сердечники артиллерийских снарядов. А вот взрывчатые вещества – это, скорее, проблема, нежели доход.
В принципе, существует целый ряд технологий их утилизации с возможностью последующего использования. Например, можно переработать их в новые боеприпасы. Или использовать при проведении промышленных взрывных работ. Но в силу того, что никто не позаботился о приобретении качественного оборудования для этого, все работы со взрывчатыми веществами представляют лишь опасность. По нашим данным, сейчас от взрывчатки разных видов, получаемой в виде отходов утилизации боеприпасов, избавляются просто – либо сжигают, либо взрывают на полигонах.
Судя по тому, что инженер-технолог предприятия "Казтехнология" 41-летний Ермурат Иманкулов погиб, а водитель машины, на которой перевозилась взрывчатка на полигон, 50-летний Олег Нахов получил контузию и только чудом остался жив, – эти опасные работы тоже осуществляются на слишком непрофессиональном уровне. Иначе новых жертв и пострадавших просто бы не было".
Спустя четыре года после взрыва, когда погиб Ермурат Иманкулов и пострадал Олег Нахов, на территории воинской части произошло самое масштабное за последние годы ЧП – после серии взрывов на складах боеприпасов начался пожар, создалась угроза разрыва снарядов. Всё население города было эвакуировано. Жертвами стали четыре человека: ребёнок, гражданский и два военнослужащих.
В числе возможных причин взрывов рассматривают несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц.
"Проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих", – сообщил 3 июля 2019 года заместитель главного военного прокурора Дархан Ержанов.
По факту ЧП, как и четыре года назад, начато расследование по статье 462, часть 3, Уголовного кодекса РК – "Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://informburo.kz/stati/rano-ili-pozdno-arys-vzletit-v-nebo-istoriya-tehnologa-pogibshego-pri-vzryve-v-2015-godu.html
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