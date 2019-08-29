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Павлодарские волонтеры разоблачили «малоимущего» на «Лексусе»
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danilov 29 Августа 2019 в 09:25:15
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Versus
29.08.2019 в 10:09:05
# 730210
Эх...дети у него такие же вырастут. Яблоко от яблони...
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Все мы гости
29.08.2019 в 10:25:56
# 730212
Бессовестный человек. Таким все мало, походу прибедняться у нашего народа в крови.
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KAN13
29.08.2019 в 10:41:20
# 730215
Я бы сказал придуриваться у нашего народа в крови и таких у нас более чем пол страны .
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