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Скандалы
Павлодарские волонтеры разоблачили «малоимущего» на «Лексусе»
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danilov 29 Августа 2019 в 09:25:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 29.08.2019 в 10:09:05   # 730210
Эх...дети у него такие же вырастут. Яблоко от яблони...
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  Все мы гости 29.08.2019 в 10:25:56   # 730212
Бессовестный человек. Таким все мало, походу прибедняться у нашего народа в крови.
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  KAN13 29.08.2019 в 10:41:20   # 730215

Я бы сказал придуриваться у нашего народа в крови и таких у нас более чем пол страны .
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