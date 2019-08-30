Не понял истерии - Абаев о комментариях в Сети про 2 коровы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Ал 30 Августа 2019 в 12:50:50
"Говоря откровенно, я не понимаю истерии. А если бы Елбасы произнес пословицу "без труда, не выловишь рыбку из пруда"? Что тогда? Соцсети бы заполонили фотографии блогеров с удочками и червями? Ведь очевидно, что две коровы - это пример для более легкого восприятия информации. Для кого-то две коровы - это приусадебный участок, для кого-то - автомойка или придорожное кафе, для кого-то - шитье, для кого-то - продуктовая лавка", - сказал Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".
"Тем экспертам, которые сегодня на полном серьезе делают расчеты о жизнеспособности хозяйства из двух коров, я хотел бы напомнить: Первый Президент сам вышел из аула, ему с малых лет приходилось помогать родителям вести хозяйство в тяжелых послевоенных временах. Ему не нужно рассказывать про то, что такое корова и сколько она дает молока", - сказал министр.
По его словам, на самом деле Елбасы призвал граждан полагаться на свои силы.
"Всегда легче оправдать свое бездействие плохими чиновниками, плохим государством, плохой социальной политикой. Гораздо сложнее ситуацию взять в свои руки и работать. Если посмотреть, то сегодня для этого созданы все условия. И по линии акиматов, министерств, и по линии "Атамекен", и по линии Фонда "Даму" реализуются различные программы микро-кредитования, поддержки малого бизнеса, ну и так далее. В конечном итоге, Елбасы призвал людей открывать свое дело и работать, а это главное. Остальное - сетевой мусор", - заявил Абаев.
Напомним, во время своего выступления на заседании политсовета Nur Otan Нурсултан Назарбаев посоветовал казахстанцам вместо жалоб приобрести две коровы для получения заработка.
"Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?" - сказал Назарбаев.
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как зарабатывать деньги при помощи коров. По его словам, в селе можно жить, имея 1-2 коровы, главное, создать для них все условия.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ne-ponyal-isterii-abaev-o-kommentariyah-v-seti-pro-2-korovyi-377841/
Комментарии, по рейтингу, по дате